2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据澳洲新闻网报道，当地时间21日下午，澳大利亚墨尔本一个繁忙的十字路口，一辆SUV未减速撞向行人，至少造成10多人受伤，包括一名学龄前儿童。据悉，目前肇事司机已被警方逮捕，尚不清楚是否为故意撞人。

据报道，受伤的儿童已经被送往皇家儿童医院，头部伤势严重。医护人员正在现场评估另外12人的伤势，另有3人被送往医院，但他们的伤情和状况还不得而知。

当地时间12月21日，澳大利亚墨尔本发生汽车冲撞人群事件，图为警方隔离事发现场。

事发时，司机开着白色汽车撞向行人，在附近甜甜圈店工作的苏表示，可以听到从街上传来的噪音，这辆白色汽车接近十字路口，把每一个人都撞倒了。到处都有人们在哭泣，人们四处奔逃，最后车子撞上了路中间的什么东西，最后停在了路的左侧。

苏说：“他似乎没有踩剎车，什么也没有，只是在十字路口把每一个人撞倒。”

据悉，事故发生于当地时间21日下午4时41分许，一名目击者称看到“5到7个人躺在地上”。

汽车撞人事件发生后，警车及急救车辆赶赴现场。

当地时间21日下午5时，维州警局宣布已经逮捕了这辆车的司机。

目前，警方正在处理事故，并请求任何目击者前往墨尔本西区警察局提供线索。警方呼吁所有车辆和行人避开该地区。警方封锁了事故发生的路段。

一些人宣称这是一起恐怖袭击，但这个消息还没有得到官方证实。