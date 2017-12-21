2017-12-21 环球网

法国两年统计26万名公共交通性侵受害者 拟立法严打性骚扰

【环球网报道 记者 王战涛】据法国“欧洲时报”12月20日援引法国《巴黎人报》报道，全国轻罪及刑事处罚观察站(ONDRP)当天公布了2014年和2015年公共交通上的性暴力状况调查报告，称在此期间至少有26.7万人在公共交通上受到各种形式的性侵害。

ONDRP称，鉴于不是所有受害人都会投诉，该数据只是一个最低估计数。这份报告以法国生活条件及安全调查和观察研究中心(CREDOC)与统经所(Insee)的联手调查为依据，自2008年以来询问了1.1万到1.4万人。同时，报告也借鉴了以巴黎市警察局交通警察地区警署的统计情报信息管理机构(Giros)的数据。

报告还称，85%的受害人是女性，其中居住在巴黎大区的年轻成年女性是主要受害群体。三分之二的受害人与袭击者有身体接触。而15%的男性受害人中，多数情况是遭遇暴露癖的骚扰。

2017年冬季，巴黎大区掀起打击公共交通上性骚扰宣传攻势，开设了报警电话专线，巴黎公交公司(RATP)和法国国家地铁(SNCF)的乘客可以举报不正常情况，包括性侵行为。法国国务秘书马琳•希亚帕女士(Marlène Schiappa)曾于10月提出“旨在打击性别歧视和性侵犯” 的立法计划，以“降低法国社会对相关事件的容忍限度”，尤其是“在街头巷尾等公开场所的性骚扰”。