2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据日本共同社报道，由信息安全公司和网络公司等组成的“日本网络犯罪对策中心”(JC3)的调查结果显示，伪装成网店并以商品名义等诈骗货款的“诈骗网站”案仅今年7月到12月就达到19834起。

日本警察厅称，网民在搜索网站寻找所需商品时，页面上会出现宣传有“名牌手表高品质”等内容的链接。据悉，多半犯罪手法是网民在访问这些网站时，实际存在的医院或商店等正规网站与被篡改的中转网站相连，自动将网民引向诈骗网站。

诈骗网站上不仅显示名牌手表和箱包等高档商品，还会显示体育用品和日用杂货等种类丰富的商品。与此同时，网站上还写有号称用来收货款的汇款帐户。

中转网站在网民的电脑页面上不会显示。其目的或为尽可能延后网民识破诈骗的时间，此外即便被识破，由于修改正规网站等工作需要时间，也可以拖延防止受害措施的实施。

据JC3介绍，此次调查确认的中转网站共272个，现已提醒管理方进行修复。

JC3还将已掌握的诈骗网站网址信息(URL)提供给致力于打击网络犯罪的国际组织“APWG”。已采取打击措施，若试图访问这些诈骗网站，就会出现警告页面。

在日本国内，神奈川县等20个都道府县的警方已开始积极调查实际情况，对诈骗网站上公布的122个汇款账户展开了搜查。截至目前已确认了约2.4亿日元(约合人民币1390万元)的汇入资金，并根据《防止犯罪收益转移法》对涉嫌违规转让账户的43人进行查处，其中也包括了关联调查。

警察厅表示，“还不清楚具体手段，但在搜索商品时，与诈骗网站相连的链接地址会显示在靠前位置。希望经常将杀毒软件更新到最新状态，以避免中招”。