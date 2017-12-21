2017-12-21 中国新闻网

中新社休斯敦12月20日电 美国宇航局(NASA)于20日公布第四次“新边疆”任务(New Frontiers-4)的入围科学团队名单。两支团队分别以彗星表面采样、无人机登陆泰坦星的提案获选。

据美国宇航局官网消息，2017年5月，该机构启动了第四次“新边疆”任务。“新边疆”任务是征集各个科学团队的太阳系探索方案的竞选。此次美国宇航局预计投入10亿美元资金，助获选科学团队实现其对太阳系的探索方案。

20日，宇航局从本次参选的12支科学队伍中选择了2个团队作最终角逐，分别是康奈尔大学行星科学家斯蒂夫组织的CAESAR，和约翰·霍普金斯大学应用物理实验室组织的Dragonfly。

据美国科学网站The Verge报道，CAESAR方案的主要任务是彗星表面采样及返回地球。方案主要内容是派遣一艘宇宙飞船赴Churyumov-Gerasimenko彗星进行表面样本采集，并将至少3.5盎司样品带回地球。科学家将通过研究采集的样品，了解其有机化合物构成，对彗星是如何将生命带到地球上作进一步认识。斯蒂夫表示，“我们对太阳系的彗星知之甚少。它们是太阳系的最重要组成部分之一。”

Dragonfly方案内容是派遣一架双四轴无人机抵达泰坦星球表面，对该星球进行表面构成及大气环境的测量。泰坦星是土星的卫星之一，因为被大气层包裹，且大气层富含氮气，被怀疑有生命体的存在。

入选的这两个团队将进行包括任务风险评估等方案调整，并向美国宇航局提交最终任务计划。美国宇航局将于2019年7月评选出获胜者，并助获胜团队的探索计划于2025年底实现。(完)