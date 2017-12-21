2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据日媒报道，日本政府和企业将携手于2030年之前在波兰建设属于新一代反应堆的“高温气冷堆”。东芝和三菱重工等日本企业与日本原子能研究开发机构将成为核心，新建输出功率16万千瓦的商用反应堆。预计2018年初在两国间正式签署协议。

据了解，高温气冷堆被认为安全性高，同时二氧化碳排放量较少。在普通核电站出口没有进展的情况下，日本将推进弥补以往缺点的高温气冷堆的出口战略。

据报道，日本企业方面有东芝、三菱重工和日立制作所等参与。计划在2018年内与当地企业组建企业联盟。力争商用反应堆2030年投入运行。

作为前一阶段，到2025年在波兰国家原子能研究中心新建输出功率1万千瓦的研究反应堆。商用反应堆每座造价被认为约500亿日元，预计将是整体达到500亿至1000亿日元的订单。

据悉，在世界范围内，高温气冷堆的商业运营仍未启动。日本原子能机构曾在茨城县建造研究反应堆，以功率3万千瓦投入运行，将利用由此积累的经验。日本方面目前已向波兰派出技术人员，推进调查。

报道还指出，日本政府和企业共同推动高温气冷堆的出口，是因为现有反应堆的出口战略受阻。

日本政府提出了在2020年前使海外基础设施订单增至2010年3倍的30万亿日元的目标，将作为目前主流反应堆的轻水反应堆出口定位为主要举措之一。2017年7月，日本允许向印度出口原子能技术的《日印核能协定》生效。

不过，在曾接到订单的越南，核电站出口计划却变为白纸一张，未得到顺利推进。日本福岛第一核电站事故带来的负面影响仍根深蒂固。日本政府希望将被认为比轻水反应堆安全性更高的高温气冷堆作为推销对象扩大出口。

高温气冷堆与通常的反应堆相同，以铀为燃料，但冷却剂以氦气取代了水。不会发生化学反应和产生蒸发，可以消除氢气爆炸等危险。另外，与轻水反应堆相比，设备数量也更少，发电单价可降低约3成。二氧化碳(CO2)排放量也较少，乏燃料有望降至4分之1。

日本政府希望以波兰为立足点，推动对各国的出口。由于难以在日本国内新建高温气冷堆，日本将寻求参与海外计划，提升技术实力，增加建造业绩。

波兰国内能源的约8成依靠煤炭火力。由于欧盟(EU)对二氧化碳排放量限制日趋严厉，波兰正在讨论高温气冷堆的引进。

日本和波兰2017年5月就高温气冷堆的技术合作达成协议。日本文部科学省和经济产业省等为推进出口而组建了研究团队，一直与波兰进行磋商。

日本原子能研究开发机构表示，在波兰，高温气冷堆的需求达到约20座。如果获得全部订单，将成为规模超过1万亿日元的业务。而在整个欧洲，预计拥有约10倍于波兰的需求。