2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据日媒报道，关于2020年东京奥运会和残奥会的最新预算计划，日本东京奥组委等正在就比原先减少350亿日元的1.35万亿日元(不含备用金、约合人民币780亿元)方案进行协调。

报道称，预算计划将作为第二版于本月22日公布，但最后协商尚未结束，数字仍有可能出现变化。

资料图：东京奥运。

据了解，奥组委和东京都将各负担6000亿日元，日本中央政府负担1500亿日元，三方的负担总额同5月达成框架协议时保持不变。

由于10月已决定将彩票销售收入用作原先预估约350亿日元的东京都以外场馆的办赛经费，警备费等作为行政经费在办赛经费以外支出，从此次估算起，不再有地方政府负担的费用。

在1.35万亿日元中，与去年12月公布的1.5万亿日元的预算计划第一版相比，临时设施建设费增加350亿日元，至3150亿日元，赛事运营等操作费用也增加150亿日元，至1150亿日元。

另一方面，运输费将减少900亿日元，至500亿日元，警备费减少600亿日元，至1000亿日元，两项支出均被大幅削减。

国际奥委会(IOC)强烈要求东京奥运压缩经费，负责监督赛事筹备情况的IOC协调委员会主席科茨认为削减10亿美元(约合1130亿日元)是可行的。