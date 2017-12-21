2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据韩媒报道，访日的韩国外交部长康京和就将于12月27日公布的“韩日日军慰安妇问题协议检查工作小组”报告表示，这份报告仅对(慰安妇协议的)协商过程作出评价，并非政策建议。也就是说，韩国政府政策不受这份报告约束。

据报道，12月20日, 康京和外长在东京与韩国驻日特派记者座谈时表示，前一天在和日本外相河野太郎举行会谈期间，对慰安妇协议检查工作小组的进展情况进行了说明,而非介绍活动内容。

资料图片：韩外交部长康京和。

另外，她还表示“在工作小组报告公布前，向日方详细说明(内容)是外交礼仪”，表明会在报告公布前向日方说明相关内容。

就“韩国政府将何时确定对这份协议的立场”的提问，康京和表示“需要时间”，但并未提及具体日程。康京和表示，“慰安妇协议缺少的就是以受害者为中心的原则。韩国政府将遵守该原则并和受害者以及市民团体进行充分沟通后，最终确定对该协议的立场”。

就“文在寅明年2月平昌冬奥前是否有计划访日”的提问，康京和表示“目前尚未具体推进，政府内部也没有相关计划”。对于“安倍晋三首相是否会出席平昌冬奥会”的提问，她答道“(在12月19日的会谈中),安倍首相(没有明确答复),但也没有说不出席”。