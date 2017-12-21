2017-12-21 参考消息网

参考消息网12月21日报道港媒称，南方航空与英国航空近日宣布航班代码共享。南航表示，代码共享有助于双方进入彼此的本土市场。

据香港信报网站援引外电报道，英国航空行政总裁亚历克斯·克鲁兹（Alex Cruz）呼吁英国政府应尽快降低中国旅客进入英国的签证门槛。

报道称，英国交通部上周公布，中国和英国达成航空协议，拟把航班数量提高50%，由每周最多可以营运100个航班增至150个。

对此，参考消息网-出海记记者联系南航，对方证实了消息。南航表示，双方于12月12日正式建立代码共享合作伙伴关系，该合作进一步完善了双方航线网络。

南航高层对于南航与英航建立最新伙伴关系表示欢迎，认为这将进一步强化两家公司的全球网络，为双边旅客带来更大便利。凭借此项伙伴关系，南航能够更好地拓展国际业务，经由英航的伦敦枢纽拓展至英国境内。

英航首席执行官Alex Cruz先生表示：“我们很高兴与南航建立代码共享合作伙伴关系，通过提供休闲及商务旅行，进一步强化两国间旅游业、经济与文化的交流。”

12月19日起，南航旅客可通过英航的航班从伦敦飞往爱丁堡、格拉斯哥、曼彻斯特、纽卡斯尔和贝尔法斯特。英航旅客可通过南航的航班从浦东或北京飞往沈阳、哈尔滨、长春和大连。

南航表示，英国是南航的重要市场。2012年，南航开通广州直飞伦敦的航线，为中英两国的商务往来和观光旅游提供便捷选择，开航5年多来备受欢迎。

今年12月5日，中国南方航空公司广州至凯恩斯航线首班航班降落在澳大利亚凯恩斯国际机场，受到机场的过水门礼遇。（新华社）