2017-12-21 人民网-国际频道

与会人士在认真阅读波兰文版《中国梦》。记者 暨佩娟摄

人民网华沙12月20日电（记者 暨佩娟）12月20日晚，由波兰“名人录”出版社编译出版的波兰文版《中国梦》一书在波兰首都华沙举行新书推介会，波兰前驻华外交官以及智库、高校、企业及媒体等各界代表共100余人出席。

据介绍，波兰文版《中国梦》收录了十八大以来，习近平的重要对外讲话、演讲，内容涵盖“中国梦”、政治、经济、文化、外交等方面。此外，该书还收录了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的报告、中国发展前景的展望以及中国经济转型等内容。

中国驻波兰大使徐坚致辞表示，近年来，中波两国高层交往密切，务实合作不断深入，全面战略伙伴关系内涵不断充实，形势喜人。在中波关系快速发展的大背景下，“名人录”出版社编译出版波兰文版《中国梦》对促进波兰社会各界人士认识中国、理解中国道路具有重要的理论和现实意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什是波兰文版《中国梦》的联合译者，他表示，书中写到中国已进入新时代、新的发展阶段。在这一背景下，书中所说的“中国梦”更多是对未来的展望，让其他国家以及全人类都能参与其中。

推介会上，波兰广播电台知名播音员阿格涅什卡还现场朗读了波兰文版《中国梦》的部分章节，得到现场嘉宾们的热烈呼应。不少与会人士都一边听会，一边认真做着笔记。

近年来，为加深两国民众相互了解、促进两国社会文化领域交流，中国驻波兰大使馆与波兰“名人录”出版社合作翻译出版了一批反映中国国情和政策的图书。去年9月，《习近平谈治国理政》波兰文编译版《创新中国》由波兰“名人录”出版社编译出版，在当地引发广泛关注。

与会人士在推介会上认真做笔记。记者 暨佩娟摄

人民网华沙12月20日电（记者 暨佩娟）12月20日晚，由波兰“名人录”出版社编译出版的波兰文版《中国梦》一书在波兰首都华沙举行新书推介会，波兰前驻华外交官以及智库、高校、企业及媒体等各界代表共100余人出席。

据介绍，波兰文版《中国梦》收录了十八大以来，习近平的重要对外讲话、演讲，内容涵盖“中国梦”、政治、经济、文化、外交等方面。此外，该书还收录了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的报告、中国发展前景的展望以及中国经济转型等内容。

中国驻波兰大使徐坚致辞表示，近年来，中波两国高层交往密切，务实合作不断深入，全面战略伙伴关系内涵不断充实，形势喜人。在中波关系快速发展的大背景下，“名人录”出版社编译出版波兰文版《中国梦》对促进波兰社会各界人士认识中国、理解中国道路具有重要的理论和现实意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什是波兰文版《中国梦》的联合译者，他表示，书中写到中国已进入新时代、新的发展阶段。在这一背景下，书中所说的“中国梦”更多是对未来的展望，让其他国家以及全人类都能参与其中。

推介会上，波兰广播电台知名播音员阿格涅什卡还现场朗读了波兰文版《中国梦》的部分章节，得到现场嘉宾们的热烈呼应。不少与会人士都一边听会，一边认真做着笔记。

近年来，为加深两国民众相互了解、促进两国社会文化领域交流，中国驻波兰大使馆与波兰“名人录”出版社合作翻译出版了一批反映中国国情和政策的图书。去年9月，《习近平谈治国理政》波兰文编译版《创新中国》由波兰“名人录”出版社编译出版，在当地引发广泛关注。

与会人士在推介会上认真做笔记。记者 暨佩娟摄

人民网华沙12月20日电（记者 暨佩娟）12月20日晚，由波兰“名人录”出版社编译出版的波兰文版《中国梦》一书在波兰首都华沙举行新书推介会，波兰前驻华外交官以及智库、高校、企业及媒体等各界代表共100余人出席。

据介绍，波兰文版《中国梦》收录了十八大以来，习近平的重要对外讲话、演讲，内容涵盖“中国梦”、政治、经济、文化、外交等方面。此外，该书还收录了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的报告、中国发展前景的展望以及中国经济转型等内容。

中国驻波兰大使徐坚致辞表示，近年来，中波两国高层交往密切，务实合作不断深入，全面战略伙伴关系内涵不断充实，形势喜人。在中波关系快速发展的大背景下，“名人录”出版社编译出版波兰文版《中国梦》对促进波兰社会各界人士认识中国、理解中国道路具有重要的理论和现实意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什是波兰文版《中国梦》的联合译者，他表示，书中写到中国已进入新时代、新的发展阶段。在这一背景下，书中所说的“中国梦”更多是对未来的展望，让其他国家以及全人类都能参与其中。

推介会上，波兰广播电台知名播音员阿格涅什卡还现场朗读了波兰文版《中国梦》的部分章节，得到现场嘉宾们的热烈呼应。不少与会人士都一边听会，一边认真做着笔记。

近年来，为加深两国民众相互了解、促进两国社会文化领域交流，中国驻波兰大使馆与波兰“名人录”出版社合作翻译出版了一批反映中国国情和政策的图书。去年9月，《习近平谈治国理政》波兰文编译版《创新中国》由波兰“名人录”出版社编译出版，在当地引发广泛关注。

与会人士在认真阅读波兰文版《中国梦》。记者 暨佩娟摄

人民网华沙12月20日电（记者 暨佩娟）12月20日晚，由波兰“名人录”出版社编译出版的波兰文版《中国梦》一书在波兰首都华沙举行新书推介会，波兰前驻华外交官以及智库、高校、企业及媒体等各界代表共100余人出席。

据介绍，波兰文版《中国梦》收录了十八大以来，习近平的重要对外讲话、演讲，内容涵盖“中国梦”、政治、经济、文化、外交等方面。此外，该书还收录了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的报告、中国发展前景的展望以及中国经济转型等内容。

中国驻波兰大使徐坚致辞表示，近年来，中波两国高层交往密切，务实合作不断深入，全面战略伙伴关系内涵不断充实，形势喜人。在中波关系快速发展的大背景下，“名人录”出版社编译出版波兰文版《中国梦》对促进波兰社会各界人士认识中国、理解中国道路具有重要的理论和现实意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什是波兰文版《中国梦》的联合译者，他表示，书中写到中国已进入新时代、新的发展阶段。在这一背景下，书中所说的“中国梦”更多是对未来的展望，让其他国家以及全人类都能参与其中。

推介会上，波兰广播电台知名播音员阿格涅什卡还现场朗读了波兰文版《中国梦》的部分章节，得到现场嘉宾们的热烈呼应。不少与会人士都一边听会，一边认真做着笔记。

近年来，为加深两国民众相互了解、促进两国社会文化领域交流，中国驻波兰大使馆与波兰“名人录”出版社合作翻译出版了一批反映中国国情和政策的图书。去年9月，《习近平谈治国理政》波兰文编译版《创新中国》由波兰“名人录”出版社编译出版，在当地引发广泛关注。

与会人士在认真阅读波兰文版《中国梦》。记者 暨佩娟摄

人民网华沙12月20日电（记者 暨佩娟）12月20日晚，由波兰“名人录”出版社编译出版的波兰文版《中国梦》一书在波兰首都华沙举行新书推介会，波兰前驻华外交官以及智库、高校、企业及媒体等各界代表共100余人出席。

据介绍，波兰文版《中国梦》收录了十八大以来，习近平的重要对外讲话、演讲，内容涵盖“中国梦”、政治、经济、文化、外交等方面。此外，该书还收录了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的报告、中国发展前景的展望以及中国经济转型等内容。

中国驻波兰大使徐坚致辞表示，近年来，中波两国高层交往密切，务实合作不断深入，全面战略伙伴关系内涵不断充实，形势喜人。在中波关系快速发展的大背景下，“名人录”出版社编译出版波兰文版《中国梦》对促进波兰社会各界人士认识中国、理解中国道路具有重要的理论和现实意义。

波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什是波兰文版《中国梦》的联合译者，他表示，书中写到中国已进入新时代、新的发展阶段。在这一背景下，书中所说的“中国梦”更多是对未来的展望，让其他国家以及全人类都能参与其中。

推介会上，波兰广播电台知名播音员阿格涅什卡还现场朗读了波兰文版《中国梦》的部分章节，得到现场嘉宾们的热烈呼应。不少与会人士都一边听会，一边认真做着笔记。

近年来，为加深两国民众相互了解、促进两国社会文化领域交流，中国驻波兰大使馆与波兰“名人录”出版社合作翻译出版了一批反映中国国情和政策的图书。去年9月，《习近平谈治国理政》波兰文编译版《创新中国》由波兰“名人录”出版社编译出版，在当地引发广泛关注。