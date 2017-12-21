2017-12-21 新华网

视频：伊拉克库区民众抗议引发冲突 多人死伤来源：央视新闻

内部矛盾集中爆发 伊拉克库区外忧未平内患再起

在伊拉克库尔德自治区(库区)，示威人群19日在第二大城市苏莱曼尼亚与库区部队发生冲突，致使5人死亡、80多人受伤。

库区因独立公投事件外部压力骤增，内部矛盾集中爆发。

示威，19日在苏莱曼尼亚进入第二天。以教师、学生和公务员为主，数千名示威者要求库区政府发放拖欠的工资、提高公共服务水平。苏莱曼尼亚省拉尼耶镇、基夫里镇以及埃尔比勒省库伊桑贾格镇、哈拉卜贾镇等地当天同样发生类似示威。

示威者冲击政府和主要政党办公楼，多地发生打砸抢烧事件。库区部队动用催泪瓦斯和橡胶子弹，死伤人数近百。

苏莱曼尼亚是库区主要反对党的总部所在地，而这些政党以及处于执政地位的库尔德民主党和库尔德斯坦爱国联盟的办公楼都受到冲击。

为控制局势，库区部队设置路障，封锁通往苏莱曼尼亚的主要道路。一名示威活动组织者在机场被捕，他创建的电视台被查封。

库区政府和议会发表声明，呼吁示威者保持克制，不要诉诸暴力。

媒体人士判断，这次矛盾集中爆发，主要缘于库区经济衰退和公投失算。

2014年国际原油价格骤然下跌以后，严重依赖石油出口的库区陷入经济危机。同年，为惩罚库区私自出口石油，伊拉克中央政府降低对库区的财政拨款，将份额从17%降到12.6%。

库区政府举债应付财政开支。世界银行发布的数字显示，库区政府债台高筑，财政吃紧到发不出公务员工资。一名不愿公开姓名的库区官员告诉法新社记者，2015年开始，库区公务员减薪60%，今年七、八月份的工资一分钱未发，连库区部队的军饷都已削减。

世界银行数字显示，2013年，库区经济增长率是8%，2014年骤跌为3%，最近两年的数字还没有统计汇总，预计更低。世界银行去年向投资者警告：库区政府欠外国石油企业和承包商“巨额”款项，今后商业环境“难以预料”。

今年9月25日，库区不顾伊拉克中央政府和国际社会普遍反对，执意举行独立公投。伊拉克及其邻国土耳其、伊朗、叙利亚和美国都拒绝承认公投结果。伊拉克中央政府联合土耳其、伊朗采取一系列惩罚措施，使库区经济雪上加霜。

10月中旬，伊拉克政府军出兵，从库区武装手中夺回大片争议土地，包括几座大型油田。10月底，库区主席马苏德·巴尔扎尼宣布辞职。

谋求独立一事受重挫，加之民生恶化，让库区民众对政府的不满情绪高涨。法新社报道，政府供电如今只能保障每天4个小时，民众冬季取暖的煤油价格疯涨，基层公务员三番五次减薪，令民众怨声载道。

位于巴格达的穆斯坦西里亚大学教授伊萨姆·法伊里接受法新社采访时说：“库区所有的政治派别都遭到示威，这是头一遭。我认为，由于没有政坛大腕有能力领导库区，库区下一步可能发生巨变。”

法伊里认为，位于巴格达的中央政府不应“隔岸观火”，而应及时介入纾解危机，因为“一旦库区政府崩溃，政治真空将影响整个国家的稳定”。(王宏彬)(新华社专特稿)