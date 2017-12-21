2017-12-21 中国新闻网

视频：日本新干线车体现严重裂缝 险酿大祸来源：央视新闻

中新网12月21日电 据日媒报道，关于从日本博多站开往东京站的“希望号”新干线列车发现底盘龟裂问题，该列车所属的西日本铁路公司(JR西日本)近日透露，底盘框架的龟裂长度为底面16厘米，两侧各约14厘米，连接成“凵”形。

2017年12月13日消息，11日，日本新干线列车希望34号在行驶途中传出异响和异臭，中途停靠名古屋站检查时，发现列车车台龟裂且漏油。日本运输安全委员会将其认定为重大事故，这是自2001年运输安全委员成立以来，新干线首次被认定为重大事故的意外事件。图为被检测出漏油的13号车厢，这辆新干线列车目前停靠在名古屋站进行检修。 图片来源：视觉中国

报道称，这属于濒临破裂的事态，举行记者会的副社长吉江则彦道歉称：“是极为重大的事件，辜负了大家对于新干线安全的信赖。对此深表歉意。”

关于日本国土交通省运输安全委员会认定为重大事件的此次事故，吉江认为“有可能导致脱轨”，表示除运输安全委之外，该公司将单独汇总调查报告。

该公司社长来岛达夫也在20日的例行记者会上称“辜负了大家对于新干线安全性的信赖，发觉异常却继续运行的做法存在很多课题”，表示道歉。

据JR西日本称，底盘框架由厚0.8厘米的钢材制成，呈箱形、中空。龟裂贯穿底面，两侧的裂缝距最上部仅有3厘米。裂缝宽度最大有1.3厘米。据悉过去原有路线的列车底盘焊接部分曾出现龟裂，但此次的位置是否是焊接部分还需要进一步调查。

吉江称“没想到底盘会出现龟裂”，表示明年1月将对所有新干线底盘进行临时检查以确认有无细微伤痕。

出现问题的新干线是11日下午发车的“希望34号”(N700系)。尽管中途列车员闻到疑似烧焦的气味，还听到类似发动机的轰鸣声，但继续行驶了3个多小时，在名古屋站停止了运行。

吉江称“出现异常却未能停车这一点需要深刻反省，把安全放在首位的尼崎JR脱轨事故后的应对未能落在实处，我们认为这非常严重”，表示今后将立即停运，进行车辆检查。

关于继续行驶一事，该公司新干线管理总部长森川国昭说明称：“东京的指令员基于与列车员等的沟通情况，按照指南作出了判断。”另一方面则透露，从冈山站上车的负责车辆维护的员工在冈山至新大阪路段行驶途中意识到“最好在下一站停车检查”。

据悉，出现龟裂的底盘已运到博多综合车辆所，除了运输安全委员会和JR西日本之外，制造底盘的川崎重工业公司等也正在调查原因。