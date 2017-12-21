2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据日媒报道，本月23日，调查全球变暖机制的日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的观测卫星“Shikisai”(色彩)，将在日本鹿儿岛县种子岛由H2A火箭发射升空。

报道指出，该卫星将有助于详细掌握迄今不是很明确的大气中尘埃和地表植物对气候的影响，有利于更准确地预测全球变暖。

据了解，作为全球变暖原因的大气中二氧化碳的量已被观测。另一方面，“Shikisai”将着眼于此前较难观测的大气中尘埃，验证尘埃反射太阳光给地球降温的效果。

JAXA项目经理杢野正明称：“未来气温将上升多少，卫星将对缩小预测误差起到作用。”

据悉，通过多种观测手法的组合，将更精确地观测从800公里高空起大气中尘埃的分布。几乎两天时间就可观测整个地球。

该卫星的强项也包括可大范围测量来自地球的光，可收集云层分布、海面水温、植物、积雪等各种环境的数据。特别是还能够分辨吸收二氧化碳的植物是森林还是水田，可推测更准确的吸收量。

火箭中还将一同搭载比“Shikisai”飞行高度更低的试验卫星“Tsubame”(燕)，将验证其可否在易于受到大气阻力的200公里至300公里高度持续飞行。如果能够实现实用化，将可从更近距离使用更低成本观测地球，JAXA称“能迅速掌握灾害的发生状况等”。

火箭将由日本三菱重工业公司和JAXA于当地时间23日上午10点半左右从种子岛宇宙中心发射。