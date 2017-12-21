2017-12-21 中国新闻网

在欧洲市场步履维艰的优步再遭重挫，欧盟最高司法机构欧洲法院20日将优步定性为“客运公司”，而非“信息中介公司”，未来它将接受欧盟各成员国更加严格的监管。

设在卢森堡的欧洲法院当日对西班牙巴塞罗那出租车司机协会状告优步案做出终裁。2014年，该协会将优步告上法庭，指控优步自称信息中介公司，实则提供客运服务，构成“不正当竞争”，其后双方官司一路打到欧洲法院。

在20日的裁决中，欧洲法院支持出租车司机协会的诉求，认定优步虽然主要通过手机应用程序为乘客和司机约车，但其服务“不仅仅是中介服务……这家约车公司必须被归为客运公司”。

这意味着优步将与传统出租车公司无异，接受欧盟各成员国更加严格的监管，包括平台车辆和司机必须取得政府批准的客运资质，必须对司机的身体状况乃至背景进行审查等。

20日晚些时候，优步发表声明，表示裁决结果不会改变优步在多数欧盟国家的运营方式，因为“我们已经在按客运法规运营”。

但市场人士表示，欧洲法院的裁决等于彻底封杀了优步在欧洲市场价位低廉、允许普通私家车接送乘客的“人民优步”(UberPOP)服务，令优步标榜的“共享优势”不复存在，其发展空间大为受限。

2012年进入欧洲市场后，目前优步遇到的阻力越来越大。今年9月，作为优步在欧洲最大的市场，英国伦敦以存在安全隐患为由，决定不再对优步续发营运牌照；在法、德等国，优步也因“非法营运”等问题被诉诸公堂。

欧洲法院预计明年对法、德等国的优步案进行裁决。此间舆论普遍认为，20日的裁决可谓是“风向标”，优步在来年裁决中的处境不容乐观，而且对于爱彼迎(AirBnb)等其它标榜“共享”的企业而言，未来在欧洲市场的发展可能也会受限。（德永健）