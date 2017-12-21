2017-12-21 环球时报

【环球时报驻德国特约记者 青木】“利雅得将迎来首位女性外国大使。”德国《世界报》20日报道称，现任比利时驻阿联酋大使米纳，将于明年夏天改任驻沙特阿拉伯大使。

比利时政府官员最近对比利时VRT电视台表示，这项任命向沙特政府发出了一个“明确的信号”：沙特与邻国相比，改革仍缓慢。除了米纳之外，比利时还将指派另一名女性大使驻伊朗首都德黑兰，比利时外交部尚未正式宣布这一任命。

“指派女性大使前往德黑兰、利雅得，目的是显而易见的。”比利时外交大臣雷恩德斯18日在布鲁塞尔演讲时谈到，“虽有进一步证据显示，女权在这些国家仍有风险。但最重要的是我们愿意派出最有能力的人，担任国际舞台上日益重要的职位。”

西方媒体指责说，沙特是目前世界上男女最不平等的国家之一。女性在男性监护人的看管之下生活，在公共场所女性必须穿着包裹全身的袍子。总部位于瑞士的世界经济论坛公布的2017年全球性别差距指数显示，沙特在144个国家之中排名第138名。

沙特近来在人权领域所做的举措也受到了肯定。包括明年起允许女性驾驶轿车、货车及骑摩托车等。

尽管如此，西方一些国家仍认为沙特妇女缺少自由。德国新闻电视台指出，比利时显然希望通过此举打破“禁忌”，大力推动沙特女性的平等权力，但沙特可能还没有做好准备。沙特女性赶上时代步伐，还有很长的路要走。目前，沙特政府还没有就比利时政府任命驻沙特女大使发表官方评论。