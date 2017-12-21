2017-12-21 人民网-国际频道

法国旅游年度主题推广会现场。

人民网北京12月20日电 （记者 单薇）12月19日，一场名为“有想法就走吧”的法国旅游主题推广会在法国驻华大使馆举行。法国驻华总领事章泰年，法国旅游发展署总经理邓佳琳分别介绍了赴法签证简化政策，法国推广的浪漫法兰西蜜月之旅等主题旅游。推广会还发布了由凤凰阿歇特策划的新书《小佛爷带你游法国》；中国博主代表们也分享了他们在法国体验的诺曼底之旅和亲子家庭游的经历。

“有想法就走吧”法国特色主题游

“今年，我们在中国9个城市增设了法国签证中心，至此已有遍布全国的15个签证中心，及最新的移动生物识别信息采集服务，法国是申根地区第一个推荐此服务的国家。” 法国驻华总领事章泰年在推广会上透露。他还重申，法国驻华使领馆已经采取了签证简化政策，保证团队48小时出签。

他介绍说，在法国，越来越多的旅游局拥有微信账号，让游客不出国门就可以购买地铁票或预订演出表演；巴黎老佛爷、春天百货、戴高乐机场等机构为中国游客提供了支付宝支付功能。

2017年，位于北京的法国旅游发展署推出了“有想法就走吧”活动，向中国游客推广法国特色主题游：浪漫法兰西蜜月之旅、法兰西自然户外之旅、法式生活艺术和自驾游等，还尝试拓展了更多活动主题，比如冬季运动、疗养、河流乘船游，法国旅游发展署总经理邓佳琳女士在会上介绍，此举是为了适应中国旅游市场需求的多样化。

《小佛爷带你游法国》新书发布

《小佛爷带你游法国》的作者巴黎小佛爷是一位钟情于中国的法国大叔。通过这本书，他不但给出了交通、游玩、酒店、餐厅等实用旅游信息，还对法国的历史文化习俗做了深度解读。

“中国人的旅游方式在发生改变，越来越多的中国人希望来法国进行自由行，他们想要个性化的旅游体验，渴望体验当地人的生活，渴望交流和思想的碰撞。”谈到写这本书的初衷时，小佛爷说道。在书中，他给出了法国深度游详尽攻略，为每一个前往法国的中国游客讲述法兰西最美的秘密。

作为最了解法国的本国人士和旅行达人，小佛爷的书中，有香榭丽舍大街各个店家的介绍和历史渊源，隐藏在巴黎街头巷尾的特色小店，参观各大博物馆的路线设计，以及在巴黎歌剧院看表演、在双叟咖啡馆喝咖啡等巴黎必做的10件浪漫小事......

从上法国地区拉芒什海域的鳎鱼、淡菜，诺曼底的苹果烧酒、小牛排等传统法国菜，到普罗旺斯、卢瓦尔河的城堡、再到波尔多的葡萄酒庄和葡萄酒学校…..书里面，各种各样翔实的实用性介绍和深度旅游建议，兼顾了大众和小众的需要。

“一些来法国深度游的游客，除了巴黎塞纳河游船、埃菲尔铁塔，可能还想去阿尔萨斯、波尔多、普罗旺斯等一些在旅行指南上不那么热门的城市。所以我试着开发一些其他的线路，而不仅仅是传统的大众景点之旅。”小佛爷说。

小佛爷的名字是他的中国朋友取的，因为他待人热情洋溢，并为人所信赖。小佛爷与中国也有很深的渊源，他在八十年代前就曾到过中国，了解了中国各个不同时期的社会和文化。

因为既了解中国人，也了解法国人，小佛爷的书中，告诉我们法国人眼中的中国人是什么样的，还教中国游客如何分别搞定“傲慢”的巴黎男人和巴黎女人。他带读者从时间和空间两个维度去了解法国的名胜古迹，比如，某个景点有怎样的历史典故，而同一时期中国又发生了什么。“这本书的难能可贵之处在于其字里行间流露出的对中法两国的热爱，能够让法国以一种更开放的眼光来重新认识自己的国家。”法国前总理拉法兰在为这本书作序的时候写道。

19日的推广会上，还有中国网络达人家庭博主红杏一家分享了他们在法国巴黎-勒芒亲子家庭游的经历。他们给自己的旅行取名为《勒芒-法式慢生活》，讲述了他们在法国小城逛市集、采蘑菇、做面包、在西部牛仔庄园骑马的悠哉“慢生活”。

媒体博主代表KOL 冰沁于心则展示了他专业照片记录下的巴黎、诺曼底圣米歇尔山和卢瓦尔河畔的城堡，并向观众传授了如何在旅游点拍出少人甚至无人的空镜照片。