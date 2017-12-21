2017-12-21 海外网

据日本《东京新闻》报道，安倍政府要改变“印太战略”牵制中国的方向，而转向同中国“一带一路”倡议合作。安倍政府内部多数人员认为，在长期视野下考虑日本安全保障和经济利益，与进一步走向大国化的中国改善关系成为当务之急。关于印度洋—太平洋战略，安倍晋三显示出与中国非对抗措施的认识，今后可能考虑与“一带一路”倡议“共存共荣”的目标。安倍从2016年8月推出“印太战略”，尽管有贯通亚洲—非洲经济合作的考虑，但最大的着眼点，仍然是战略政治上的考虑，即通过推动这一地区战略，彰显日本的国际地位和地区主导权，以便同中国的“一带一路”倡议相抗衡，牵制或者抵消中国的地区影响力。那为什么又出现了安倍政府这种政策转变的动向呢？主要原因可能有三点：

首先，由于中美两国2017年之内，实现了两国元首的相互访问，极大的改善了两国的关系，使之具有了确定性、稳定性。中美关系可能还会存在中小摩擦，但大方向是既定的，是稳定的，合作共赢成了中美关系的主旋律。在这种情况下，日本如果继续延续着过去同中国对抗的政策，势必会处于被边缘化的状态。所以，及时改善日中两国关系，防止出现边缘化的状态，成为日本外交当务之急。从2017年中上旬起，日本政府就作出了积极改善中日关系的表态。5月中旬，日本自民党代表团参加了中国“一带一路”高峰论坛。此后，在越南岘港召开亚太经合组织会议期间，习近平会见安倍晋三，进一步创造了改善两国关系的气氛。

其次，自安倍大规模倡导“印太战略”已经有两年多的时间，除了印度、澳大利亚、美国有一定的响应以外，其他国家并不积极。主要是其他发展中国家担心，日本“印太战略”的意识形态色彩、地缘战略对抗的色彩过于浓重，他们不愿意卷入大国的对抗和纷争当中。因此，大多数国家，对安倍的这种战略并没有积极的响应。同中国“一带一路”倡议相比，日本无法给这一地区的发展中国家带来更多的利益，再加上日本倡导的较晚，因此，安倍的“印太战略”很难有效打开局面。这种情况下，设法同中国的“一带一路”倡议相衔接，作为尚未开局的战略，有利于提高日本“印太战略”的地位。可以借中国“一带一路”倡议的名头，使其他国家加深对日本“印太战略”的印象，有助于提升安倍倡导“印太战略”的影响。从这种层面来看，安倍政府要通过“印太战略”同中国“一带一路”倡议合作，既有想“共存共荣”的一面，也有以弱势对接强势，提升自己的一面。

最后，就中国的“一带一路”倡议与安倍倡导的“印太战略”而言，相互之间进行恶性竞争，肯定相互受损。而在日本经济增长缓慢，国力相对衰落的情况下，难以取得对中国竞争的优势，反而因为两国争相发挥在第三方的影响力，而使日本成为损失更大的一方。对日本来说，“印太战略”不仅难以成为国家发展的助力，反而可能拖累其经济的恢复和发展。日本这些年来，对非洲和东南亚等国的支援，经常出现雷声大雨点小的状况，把民间投资也算作经济援助。菲律宾在同中国的合作当中捞到了好处，美国在同中国的合作当中捞到了更大的好处。所有同中国合作的国家，都有实惠可赚，有什么必要非要从意识形态和地缘战略的角度，同中国对抗呢？日本的企业界，尤其明白这一点。日本的政界反应稍微有些迟钝，但是，一些政治家已经有所醒悟，在促进安倍政府改变。安倍似乎也察觉到了有利的方向，所以才从以对抗、竞争为重点，开始转向同中国合作的方向。这应该是安倍在外交实践当中的感悟。

对于安倍政府放弃对抗，加强合作的做法，中国政府都应该是欢迎的。因为合作有利于双方和多方的利益；有利于维持相互之间关系的可持续发展；有利于地区的和平与繁荣。中日两国之间，只有通过更紧密的合作和沟通，才能够更好的促进彼此之间的了解和理解，在沟通当中，面对已有的问题和矛盾，逐渐体会到对方的诉求，随着信任的增加，有些矛盾和关系障碍可以迎刃而解；有些可以化大为小；有些无法解决的核心利益之争，也可以暂时搁置，使其不至于损害中日两国的合作大局。不出现鹬蚌相争，渔翁得利的局面。这对中日两国，都有好处。因此，安倍任何积极的动态，我们都关注，都谨慎乐观地欢迎。

当然，也有认为安倍的合作表达，是一种阴谋，目的是要对中国的战略构想进行搅局。这种认识，未免把问题简单化，脸谱化，是一种“敌人永远是敌人”的形而上学的逻辑。任何事物，任何人都是在变化当中，我们要鼓励好的倾向、好的变化。减少一个敌人，就可以增加一个朋友。如果刻意把可能转化的敌人，永远置于敌人的立场，再加上可能出现新的敌人，这种思维之下，我们的敌人可能就会越来越多；相反，即使是敌人，我们也要找到利益的共同点，推进可能展开的合作。敌人在适当的条件下也可能成为某种层面的朋友，这何乐而不为呢？不要把所有的事物都固化在一个时点上，使其一成不变。

（周永生，外交学院国际关系研究所教授，海外网专栏作者）