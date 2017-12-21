2017-12-21 中国经济网-《经济日报》

本报纽约电 记者朱旌报道：为加快信息和通信技术发展，推动实现可持续发展目标，第十二届互联网治理论坛近日在瑞士日内瓦举行。论坛以“打造数字未来”为主题，与会代表重点围绕互联网中断、加密和数据流等问题展开了积极交流与探讨。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民在开幕式上表示，信息和通信技术是实现可持续发展目标的重要手段，根据第九项可持续发展目标，要大幅提升信息和通信技术的普及度，力争到2020年在最不发达国家以低廉的价格普遍提供互联网服务。现在，距离实现这个目标仅剩3年时间，相信此次互联网治理论坛将推动这一目标的实现，也将为打造一个可持续的数字未来作出贡献。

国际电联秘书长赵厚麟在论坛发言中指出，合作、协调和协作是实现2030年可持续发展议程的核心，也是打造数字未来的重要方式。全球要共同协作，一起应对数字革命带来的机遇和挑战，国际电信联盟也会积极加入其中。

与会代表认为，互联网已经深入到人们生活的方方面面，互联网的中断将对整个社会产生非常负面的影响。他们呼吁应保持互联网的中立性，要求政府提高工作透明度，对所有人开放网络。

对于互联网加密技术，与会代表强调，尊重和支持通信及存储数据方面的强加密技术对于保护人权至关重要；信息安全是全球问题，加密应该成为常态；政府应该公开他们在网络安全方面的挑战，制定何时有权削弱加密的规则，并接受民众的监督。

对于数据流问题，与会成员强调了数据自由流通的重要性，并指出开放数据是促进许多领域创新的关键。代表们非常关注政府在监管互联网服务商方面的责任，并强调还应以道德准则来保护数据和个人隐私，尤其是保护健康数据的重要性。