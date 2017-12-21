2017-12-21 中国经济网-《经济日报》

本报讯 记者童政、通讯员朱锋报道：中越德天—板约国际旅游合作区是2015年11月份中越两国政府签署的首个跨境旅游合作区。在各方努力推进下，目前中越双方已就德天—板约国际旅游合作区物理围网、游客进出合作区查验达成共识。广西已完成核心区物理围网、联检大门、办证大厅、陆地边界卡口查验设施和中越跨国购物街建设方案，力争2018年6月份实现实质性的跨境旅游。

今年以来，中越双方共同把握“一带一路”建设机遇，推动跨境旅游合作向前发展。一是充分发挥中越省级协调机制的作用。5月份，广西壮族自治区主席陈武和越南高平省人委会主席黄春映在南宁市共同主持中越省级协调委员会首次会晤，双方成功签署了合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源省级联合协调委员会协议，确定了日常会晤机制。二是积极争取国家有关部委的支持。针对广西方面提出的关于合作区封闭管理、国家公职人员入区、游客证件管理和查验、硕龙口岸开放、免税购物政策等一系列问题，外交部组织相关部委召开协调会议，给出积极有效的解决方案。

此外，广西今年还投入3145万元人民币用于德天—板约瀑布跨境旅游合作区建设。德天跨国瀑布景区创建国家5A级景区已通过初评，进一步打响了“全球最美的瀑布景点”品牌。据统计，今年1月份至9月份，德天跨国瀑布接待游客87.80万人次，同比增长12.3％。