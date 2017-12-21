2017-12-21 经济参考报

希腊议会18日通过了2018年预算案。希腊政府表示，这将是受国际援助方紧缩条款限制下的最后一份预算案，希腊即将进入后救助时代，经济将恢复常态。

在18日的希腊议会表决中，预算案以153票支持、144票反对的结果获得通过。预算案中仍然包含了国际债权方所要求的财政紧缩措施，以帮助实现财政盈余目标。预算案预测，希腊2018年的经济增长率将从今年的1.6％提高到2.5％，基本财政盈余将从今年占国内生产总值的2.4％增加到3.8％。这些预测均高于该国2015年签署第三轮救助协议时确定的目标。

希腊总理齐普拉斯19日在议会表决2018年预算案时说，希腊将一个没有人愿意记起的时代抛在脑后，这份预算案预示着希腊即将进入后救助时代，经济将恢复常态。齐普拉斯在议会辩论发言时说：“希腊将履行它向国际债权人做出的承诺，以优惠利率稳定、可持续地进入国际金融市场。”齐普拉斯表示，国际金融市场目前正显示出对于希腊未来增长前景的信心，政府的国债收益率已经降至4%的低点。齐普拉斯说，希腊走出危机的方式就是，以可承受的借贷水平实现自我融资，从而不必受到援助框架的限制。

希腊债务危机爆发后，自2010年起，包括欧盟和国际货币基金组织在内的国际债权人决定向希腊提供三轮共约3000亿欧元的救助贷款，从2015年开始实施的860亿欧元救助项目为期3年，分批发放。希腊则承诺实施一系列的紧缩和改革措施。在国际债权方对希腊进行的最新一次援助评估中，希腊同意进一步缩减开支，包括减少养老金、公务员改革以及出售国有资产等措施。

有分析指出，希腊将在援助结束后依靠自己在国际金融市场上融资，希腊接受的第三轮救助按计划应于2018年8月份到期，这意味着届时希腊应该可以实现重新在市场上融资。

自2010年起，希腊经济在长达7年的时间里大概萎缩了三分之一，失业率升至前所未有的高点，但目前希腊经济正在逐步恢复增长。一些反对派议员称，尽管希腊经济出现一些复苏迹象，但希腊可能直到2020年都需要接受国际债权人的严格监管。

数据显示，希腊目前债务负担依然沉重，2018年的国内生产总值（GDP）将约为1850亿欧元，债务在GDP中的占比仍然约为180%，与之前一年相比将变化不大。未来两年，希腊仍将实行增税和养老金削减等紧缩措施。国际债权方表示，必须采取额外的措施保障希腊经济稳定增长，否则将不会同意修改希腊偿还债务的条款。

为了抵消财政紧缩措施对经济造成的不利影响，希腊财长19日表示，自2015年欧洲移民危机爆发以来，希腊受到严重影响的5个主要岛屿的增值税不会提高。

尽管希腊政府推出了一些帮助提振经济增长的措施，希腊议会中的反对派仍然一直在批评齐普拉斯政府的预算案，认为该预算案会拖累希腊经济增长。主要反对党新民主党表示，预算案中高达19亿欧元的新财政紧缩措施对人民极为不利。

路透社的报道称，新民主党领袖基里亚科斯·米佐塔基斯表示，希腊是欧盟中唯一一个接受援助的国家，在欧元区国家中经济增长最为缓慢，希望这一预算案是齐普拉斯政府作出的最后一个预算案。

齐普拉斯2015年当选总理，一直承诺将会减少财政紧缩措施，但是当选不久之后就与国际债权方达成了第三轮援助协议，实施了一系列新的紧缩措施。齐普拉斯的任期将于2019年结束，民调显示，他所在的党派激进左翼联盟的支持率正在下滑。据路透社报道，上周希腊马其顿区大学所作的民调显示，目前新民主党的支持率为30%，领先激进左翼联盟约12个百分点；另有一项卡帕调研公司所作的民调显示，新民主党的支持率领先左翼激进联盟4.8个百分点。

希腊深陷债务危机时，数次面临债务偿还危机，濒临违约边缘，且引发退出欧元区的风险，对整个欧洲经济造成威胁。债务危机出现之后，欧元区一直在积极思索如何进行改革以增强应对经济危机的能力。今年法国总统马克龙当选之后，这种呼声更加强烈，也一直在得到欧盟委员会主席容克的支持。马克龙提出设立欧元区预算的设想，并希望在欧洲建立一个储蓄保险计划，作为欧洲银行业联盟的一个支柱。

但是，目前欧洲最大经济体德国正面临组阁的不确定性，这也令欧元区经济改革政策存疑。德国一直主张采取较多的紧缩措施，而不愿意与债务负担较重的法国、西班牙、意大利和希腊等国一起承担过多的债务风险。