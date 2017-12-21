2017-12-21 经济参考报

瑞典是世界上最注重环境保护的国家之一，其环保理念与执行力度体现在社会各个角落。在文化遗产保护方面也不例外，瑞典将可持续发展与遗产保护相结合，在健康发展旅游业的同时进一步提升了文化遗产的历史价值。

瑞典文化部“文化遗产与生活环境”司下设的国家文物局是专门管理文化遗产的中央行政管理机构，它的工作任务包括确保建筑物和风景的文化价值被保存、合理利用和发展、守护社区规划建设的文化底蕴和文化环境的利益。文物局明确指出：1、社会的可持续发展与历史文化遗产的保护要相结合，使用和发展文化遗产要确保多样性；2、提高民众对文化遗产管理的参与度并挖掘民间潜力，以更好地理解文化遗产底蕴和承担保护责任；3、建立一个包容性的社会文化遗产知识库，与教育和研究共享资源；4、确保文化遗产被用于社会发展，从长远可持续发展的角度来实施全盘管理。

国家文物局及地方政府机构下设的环境保护厅既负责城市建设工作，又负责文化遗产保护工作，这意味着在一个政府机构内部协调二者之间的关系，能更好地令城市发展现代化的同时兼顾对文化遗产的保护与再利用，切实有效地真正开展文化遗产保护工作。

瑞典目前共有15处文化和自然遗产被列入世界遗产名录，除了1991年首个被列入名录的皇后岛宫是各国游客在瑞典观光的必去景点，位于瑞典大陆东侧哥特兰岛上的汉萨同盟城市维斯比古城是瑞典人多年来最爱的旅游胜地，也是瑞典各政党每年一同举办夏季论坛的指定举办地，这里并未因为是历史古迹和世界遗产就停止发展旅游业的脚步。1995年，维斯比被列入世界遗产名录，世界遗产委员会这样赞誉：“维斯比是北欧汉萨同盟城市中的典型代表城市，它的城市景观和极具价值的建筑群以独特的方式保存下来，鲜明地反映出人类社区的形成和功能。”

如今，在古老城墙围绕起的维斯比古城内，现代旅游业的气息也同时并存着，却并未因现代商业的开发而破坏古城的历史韵味。这一地区之所以能将大力发展旅游业和坚持保护文化遗产结合得如此协调，主要得益于以下几个方面：

一是政府严格审批配套建设：无论是在咨询修缮、建筑许可审查和配套规划等各方面都必须以不破坏遗迹为基础。尤其是涉及旅游商业配套建设时，政府会对街道空间的外墙以及露天咖啡馆的设计方案进行严格审核，确保所有建设都必须在“更多美丽的街景”框架下实施；二是大力修缮文化遗产建筑。政府与哥特兰博物馆文物专家共同合作，对包括维斯比古城在内、哥特兰岛上大约200个文化遗产建筑进行长期、分批、不断的修缮，以维护其历史风貌；三是考古研究与文化遗产研发。考古工作将解释并让人们看到这个城市最古老的部分和起源，为了保护长期的人文景观，当地政府在考古学方面的研究以及对古遗迹、景观、废墟的维护工作从未放松。

哥特兰省旅游局负责人介绍，“注重环保的生态旅游业是近十年来最流行的发展模式，游客们都希望能到未被破坏的大自然和文化遗产中体验原汁原味的元素，所以我们选择了可持续发展的生态旅游业。”他强调，与传统旅游业相比，生态旅游业对垃圾分类与处理、商业可持续发展都提出了更高的要求——维斯比古城内很多街道不允许机动车通行以减少尾气排放，古城外还新建了大型的垃圾分类处理中心以确保绿色可持续的旅游环境。（付一鸣）