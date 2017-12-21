2017-12-21 新华网

俄罗斯扣留挪威“间谍” 两国关系再显紧张

俄罗斯宣布扣留一名涉嫌收集俄海军机密的挪威公民。挪威外交部表示已同这名男子取得联系，但没有透露更多信息。

俄罗斯新闻社等媒体19日报道，弗罗德·贝格，现年62岁，曾是挪威边防人员，俄罗斯联邦安全局指认他从一名俄罗斯公民手中获取俄海军机密。

那名俄罗斯公民已于11月被捕，受到叛国罪指控。

贝格的律师告诉路透社记者，贝格本月5日被捕。俄首都莫斯科市一家法院的发言人叶卡捷琳娜·克拉斯诺娃说，贝格将被拘留至明年2月5日。

贝格被捕后尚未公开露面。他上次与家人联系是在两周前，当时他给家人发送了一张莫斯科红场雪景照片。贝格的律师说，家人相信他被捕纯属“误会”。

贝格居住在距离挪俄边界15公里的希尔克内斯市，在一个名为“桥上女孩”的跨境文化组织中颇为活跃。

英国广播公司认为，这起间谍风波的背后是俄罗斯与挪威关系持续紧张。

克里米亚2014年脱离乌克兰、并入俄罗斯后，挪威对邻国俄罗斯严加提防。 挪威安全部门今年2月透露，挪威数个政府机构已被网络黑客“瞄准”，挪方怀疑这些黑客与俄罗斯有关。俄罗斯予以否认。

同月，因俄罗斯政府拒绝为两名挪威议员发放签证，挪威外交部长召见俄罗斯大使。挪威外交部认定，挪威因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁，拒发签证系报复。

2016年10月，包括一艘航空母舰在内的俄海军舰队出兵叙利亚途中经过挪威等北约国家附近海域。挪威国防部随后宣布，今年1月起允许美国在挪威派驻330名海军陆战队员。这是第二次世界大战结束后挪威首次允许外国驻军。(周啸天)【新华社微特稿】