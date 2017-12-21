2017-12-21 中国新闻网

视频：耶路撒冷问题：联大将举行紧急会议来源：央视新闻

中新网12月21日电 综合报道，联合国大会将于21日召开紧急特别会议，讨论美国承认耶路撒冷为以色列首都的议题。此前，美国动用“一票否决权”，使一份由埃及提交的有关耶路撒冷地位的决议案未能通过联合国安理会。

巴勒斯坦说，联大193个成员国将就这项草案再次进行表决。美国对此强烈不满，声称要“记住”所有支持该草案的国家。

美国驻联合国大使黑莉19日致函数十个联合国成员国称：“(美国)总统(特朗普)将密切留意此次表决，他也要求我向他汇报有哪些国家投票反对我们(的决定)。我们会记下针对此议题投下的每一票。”

与安理会不同的是，没有任何一个国家可以否决联大决议。联大的表决结果虽不具法律约束力，但有政治影响力。

按照一项1950年决议，联大可在安理会未能就威胁和平的行为达成一致的情况下召开紧急特别会议，向成员国提出他们所能采取的集体措施的妥当建议。

联大至今只召开过10次紧急特别会议，上一次是在2009年，当时讨论的也是东耶路撒冷和巴勒斯坦问题。

将提交联大进行表决的草案与安理会的版本大致相同，同样没有提到特朗普的决定，但对“近期有关耶路撒冷地位的决定表示深切遗憾”。草案中也指出，任何有关耶路撒冷地位的决定都不具法律效力，必须撤回。

耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地。在1948年的阿拉伯-以色列战争中，以色列占据了西耶路撒冷。在1967年的六日战争中，以色列又从约旦手中占领了东耶路撒冷。

1980年，以色列通过基本法，将耶路撒冷确认为该国“永久的和不可分割的首都”。

安理会在1980年通过了第478号决议，不承认以色列的这一基本法，并要求“那些在耶路撒冷设立外交使团的国家将使团撤出这一圣城”。

因此，国际社会并不承认耶路撒冷是以色列的首都，在美国总统特朗普12月8日宣布向耶路撒冷迁移美国大使馆之前，各国都将使馆设在特拉维夫。