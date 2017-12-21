2017-12-21 中国新闻网

视频：华府观察：美众院通过共和党税改法案来源：上海东方高清

中新网12月21日电 (何路曼)当地时间20日，美国国会众议院通过了全面改革美国税收制度的法案。此前该法案已经在参议院获得通过，静待美国总统特朗普签署。

随后，特朗普在白宫举行仪式，庆祝其入主白宫以来取得的首个重大立法胜利。特朗普、副总统彭斯、参院共和党领袖麦康奈尔、众院共和党领袖瑞安悉数到场。特朗普称“这十分简单，我们正在让美国再度伟大。”

分析称，这是美国30多年来最重大的税法改革，将给美国和全球经济带来深远影响。

资料图：美国总统特朗普。

【一项法案】

以减税为中心的税制改革是特朗普竞选总统的承诺。今年4月26日，美国正式宣布特朗普的最新税改方案，这是自1986年以来最大规模的税收改革，美国正迎来“一代人”的税改。

11月2日，众议院共和党派公布税改法案，提出一项名为《减税与就业法案》的税改计划。这份429页的草案包含削减公司税、降低个人和家庭所得税率、并取消企业和个人的部分税务抵扣。11月9日，参议院财政委员会共和党议员也提出了一份《减税及就业法案》。

12月15日，美国国会共和党人公布税改议案最终版本，参众两院的共和党议员达成一致，并在本周进行表决。

根据这份最终版本的税改法案，公司税将从现有的35%下调到21%。至于个人所得税保留七个等级，但每个等级的最高税率都下调，针对富裕人士的最高等级税率减少2.6个百分点至37%。法案还部分废除了前总统奥巴马的招牌法案“奥巴马医保”，不再强制要求美国人购买医疗保险。

据悉，所有税改措施将从2018年估税年开始实施。

美国众议院议长保罗·瑞安在国会。

【两院通过】

当地时间12月19日下午，美国共和党税改法案以227票赞成，203票反对在众议院获得通过。然而，就在共和党人欢欣鼓舞庆祝税改通过时，税改法案被指违背了参议院“伯德规则”中的部分条款，众议院需要对税改法案重新投票。

当地时间20日凌晨，参议院以51票赞成、48票反对通过法案，众议院其后以224票赞成，201票反对，通过第二次表决。如果一切按照计划进行，特朗普将在圣诞节之前签署该法案。

法案预计明年1月开始实施，美国人最早在明年2月开始在工资单上看到减税的成果。有报道指出，这次税改将成为特朗普政治上的胜利，也是他当选美国总统以来第一个通过的法案。特朗普希望，通过减税做大经济蛋糕，最终解决赤字过大的问题。

美国众议院通过税改法案之后，主导税改法案的众议院筹款委员会主席布莱迪对记者谈话。

【三大隐忧】

税改将给美国经济带来急需的启动力。这项法案提高了多数美国家庭和个人的“标准扣除额”，减少了他们必须纳税的收入，还降低了公司和高收入者的税率。“每个人的生活都会更好，家庭税收负担轻了，拿到手的实际薪酬高了，经济也更好了。而且这也关系到把就业机会从海外移回国内”，众议院筹款委员会主席凯文说。

不过，税改方案也将带来巨大的代价。美国《华盛顿邮报》分析指出，美国有三大根本性的经济问题：增长乏力、贫富不均和债务高企。共和党的税改法案旨在解决美国的增长问题，但经济学家表示，不平等和债务状况可能会变得更糟。

首先，经济学家中压倒性的观点是经济增长将出现“适度”提速，但考虑到美国人口老龄化，这种情况不会持续很久。高盛公司预测，增长率将在未来一两年飙升至接近3%，然后回落。

其次，这可能会使不平等状况进一步恶化。几乎所有人都赞同，富人会从这一法案中得到好处，但中产阶级和穷人不大可能获得那么大的好处，这意味着富人和穷人之间的差距可能会扩大。

第三，此次税改计划若落实，未来将进一步加重美国的债务负担。美国国债已高达20万亿美元，估计税改后10年将增多1.5万亿美元。

资料图：美国国会。

【四陷分歧】

对于这一法案，美国国会分歧不断。共和党人说，税改案将带来多重好处，包括让美国公司在海外挣的数万亿美元返还美国，还会带来私人投资热潮，因而创造就业机会并提升美国各地的工薪。民主党人不接受这种乐观的预测，他们还把矛头对准法案对富裕的土地业主和投资人的慷慨条款，这些富裕的受益人包括特朗普。

共和党认为，该法案中包含的超过1.4万亿美元的减税计划将刺激商业投资、工作岗位增加和工资增长。民主党人则将共和党的提案称为“以牺牲中产阶级为代价的妥协”，他们表达了对未来10年联邦预算赤字将增加1万亿美元或更多的担忧。

共和党人称，减税将大大刺激美国经济，并增加美国公司在国内外的竞争力。民主党人抨击这项法案是拿美国的未来做抵押，把钱放入富人的腰包。

共和党人急于在年底前完成他们的关键立法目标，并在明年中期选举之前取得成就。民主党人抓住了公众对该计划的悲观民意调查，以及大多数个人减税计划将在该计划下到期的事实，而企业所得税的减少将是永久性的。

资料图：美元。

【五国警告】

欧洲五个最大经济体的财政部长本月11日警告称，美国的税改计划可能违反了该国双重税务条款，且可能与全球组贸易规定相左。

欧洲五国(德、法、意、西、英)财政部长写给美国财长姆努钦的一封信表示，虽然税务立法是一国主权的重要支柱，但也应遵守国际规章制度。

他们表示，纳入某些不太传统的税收条款可能与美国的双重税务条款相抵触，且可能会对国际贸易产生重大扭曲影响。

有分析预期，这一法案将对一系列商品的价格产生广泛影响，并对科技公司、医药公司、汽车制造商和再保险公司造成影响。

另外，还有一些人认为，美国税改方案可能冲击国际税务条约、世界贸易组织以及其他全球标准，因为它们禁止对利润双重课税。

资料图：美国总统特朗普。

【前景难测】

自从1986年里根政府推出大型税改方案以来，历届美国政府都未曾在税收方面有过大动作。这主要因为税收改革涉及的利益十分复杂，两党都很难啃动这块“硬骨头”。

尽管白宫和国会共和党都表示当前这份减税方案将利好美国经济，但该减税方案究竟将给美国经济和全球带来何种长远影响，目前尚不明朗。

“全国商业经济学会”的肯•西蒙逊说：“法案可能会让很多人多交税，因为虽然有些税率减下来了，但很多重要的免税扣除额被取消了。还需要一段时间才能烟消雾散，让我们看到谁是赢家，谁是输家。”(完)