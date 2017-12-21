2017-12-21 中国新闻网

视频：德国组阁——默克尔希望1月中旬完成试探谈判来源：央视新闻

中新社柏林12月20日电 (记者 彭大伟)据德媒报道，德国国会议席数最多的两大党——联盟党和社民党将于2018年1月7日起围绕联合组阁进行试探性谈判，到同月12日将有望取得结果。

本届德国大选后，该国罕见地出现了组阁谈判长时间无法正式启动的局面。从今年9月24日大选日至今，先后经历联盟党、自民党和绿党三党“牙买加模式”试探性谈判破裂，再到社民党主席舒尔茨“收回成命”宣布该党愿意在不设前提的条件下与联盟党展开谈判，德国联邦政府处于由上一届内阁继续履行看守政府职能的“悬浮状态”已近三个月。

德国电视一台20日报道，联盟党(基民盟、基社盟)和社民党的党主席以及各自在联邦议院的党团主席同意于2018年1月7日举行会晤。会晤预计将持续至11日，到12日各方将把会晤形成的共识送交各自党内主席团和议会党团讨论。

据悉，届时基民盟、基社盟和社民党三方将围绕财政税收、经济、能源、家庭、移民等共计十五项政策议题展开磋商。明年1月21日，社民党将召开一次特别党代会，对上述试探性谈判的结果进行评议，并对“是否进一步与联盟党展开正式组阁谈判”进行表决。

德媒报道称，为达成这一安排，联盟党和社民党高层进行了长达七小时的预备会谈。参与预备会谈的各方均形容这一会谈“充满着互信的氛围”，并就下一步的试探性谈判进程达成了谅解。

不过，对于已在上届政府中参与组阁并惨遭民意滑铁卢的社民党是否应该与联盟党“重复昨天的故事”，该党从高层到基层均不同程度地表现出质疑。

社民党副主席施特格纳接受德国之声采访时对组建大联盟政府这一选项表示怀疑，“我怀疑的程度高于我们党内其他任何人”。施特格纳说，自己不希望出现大联盟政府，但具体的事态发展还要看明年一月的谈判走向，“如果我们(两大党)走不到一起，那么就将重新举行大选。”(完)