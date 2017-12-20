2017-12-20 中国新闻网

中新网12月20日电 据日媒报道，日本京都市今年接连发生野猪出没事件，市区已先后发现10头野猪。6月份，京都大学的学生宿舍“熊野寮”出现野猪；11月份，一位男子在平安神宫附近遭野猪冲撞，造成手腕骨折的重伤。

本月，京都观赏红叶的名胜的点灯活动更是因为野猪而发生了被取消的事态。京都市的相关负责人指出，发生一系列事件的主要原因在于野猪的栖息地与市区邻近的地理性因素。

4日，两头野猪闯入位于京都市左京区的东山中学高中部。导致正在进行期中考试的该校发生混乱。两头野猪均被捕获，身长约1米，体重为60至70公斤。均为成年野猪的体格。

当日，东山中学附近作为赏枫胜地而知名的永观堂禅林寺内，也发现1头野猪，导致当晚的点灯活动被取消。后来又在周围发现了两头野猪。

据悉，京都市内约有290名驱除野猪等野生动物的猎人，“比其他地方政府要多”(京都市相关负责人)。驱除野猪的人手并非不足，但为何被认为警戒心很强的野猪会屡次在街头出现呢？

京都市动物园副园长坂本英房指出，原因可能在于野猪数量不断增加。“一般来说，野猪数量增加的话，就可能会因为而闯入人类的生活圏”。

而京都市的相关负责人表示，“与其说是寻找食物，倒有可能只是误入市区”。接连发现野猪的市区几乎与山地毗邻。中间缺少农田作为野猪与人类生活圏之间的缓冲地带，导致野猪将人类生活圈误认为是自己的栖息地，因而容易在市区出现。

报道称，因野猪频现，京都市已开始加紧研究对策，比如增加防护栅栏以及用于捕获野猪的笼子等。