2017-12-20 中国新闻网

视频：美国脱轨事故——大幅超速 重点调查列车司机来源：央视新闻

中新社旧金山12月19日电 美国国家运输安全委员会官员19日说，正在处理18日清晨华盛顿州列车始发出轨事故的调查人员，将着重了解事故发生时列车长是否分神，什么原因造成车速过快，为何没启动紧急刹车装置。

18日清晨大约7时33分，载有77名乘客及7名乘务人员的美国全国铁路客运公司（Amtrak）501次列车在杜邦市的一个弯道处发生意外，14节车厢中的13节全部出轨，1节坠落在交通繁忙的5号高速公路上，多人死伤，5号高速南向路段至今关闭。

事发地所属的皮尔斯县警长办公室发言人证实，事故发生在18日7时40分许，造成多人死伤，救援工作正在进行。

501次列车当天清早6时离开华盛顿州西雅图，南向开往俄勒冈州波特兰，事故路段为新启用，当天是首日正式运营。

国家运输安全委员会官员贝拉·丁扎尔在19日晚间的新闻发布会上表示，调查人员从出轨列车尾部放置的数据记录获得信息显示，列车在每小时限速30英里（48公里）路段以80英里（128公里）的速度超速运行。

丁扎尔表示，除了车速之外，列车长在行驶时是否分神也是调查人员需要了解的内容，出事时车内的紧急刹车装置没有被启动，意味着出事前无人意识到速度过快。

当地时间12月18日，美国全国铁路客运公司一列客车在华盛顿州塔科马以南脱轨，造成多人死伤。

委员会组成的20人调查小组很快将开始向正在医院里接受治疗的列车工程师和车组人员了解情况，并将列车的摄像头取下送往位于华盛顿特区的国家运输安全委员会实验室获取当天运行的信息。

华盛顿州皮尔斯郡法医办公室19日还公布了两位死者身份——35岁的扎克?威尔霍伊特供职于华盛顿州交通局，他和61岁的詹姆斯?哈姆尔都是美国铁路运输的长期支持和推行者。（完）