2017-12-20 中国新闻网

中新网12月20日电 据“中央社”报道，英国警方反恐部门19日突袭了5处地点，逮捕了4人，化解了一起据称将在圣诞节发动的伊斯兰恐怖主义袭击行动。

据报道，警方19日在英国南约克郡和德比郡共逮捕4人。其中，警方在德比郡切斯特菲尔德逮捕1名31岁男子时，还出动了拆弹小组，封锁街道并疏散周边居民。

报道称，另外3名男子分别为22岁、36岁与41岁，在南约克郡谢菲尔德(Sheffield)的2处地点被逮捕。目前，4名嫌犯均遭到拘留，涉嫌密谋、准备或唆使恐怖主义行动，违反了英国“恐怖主义法案”(Terrorism Act 2000)，被带到西约克郡接受审讯，切斯特菲尔德的警戒线随后撤除。

去年12月19日，德国柏林发生圣诞市集卡车冲撞事件，造成12人死亡。今年英国各地的圣诞市集增加武装警力巡逻，并增加防止汽车冲撞的混凝土路障。

据英国内政大臣拉德(Amber Rudd)日前表示，英国警方今年成功阻止9起伊斯兰恐袭行动，恐怖分子策划袭击行动的速度在过去这一年“大幅”加速。

据悉，英国今年迄今发生5起恐袭事件，共造成36人死亡。

资料图：3月22日，英国议会大厦外发生恐怖袭击事件，造成5人死亡、40余人受伤。中新社记者 周兆军 摄

3月22日，英国伦敦一名男子开车在伦敦西敏桥上冲撞行人，在撞上国会外围墙后，造成5人丧生，其中包括一名警察，另外，有50多人受伤。

5月22日，美国青少年偶像亚莉安娜在曼彻斯特举办演唱会时，在体育馆外发生自杀式炸弹袭击事件，造成22人死亡，116人受伤，其中7名死者未满18岁。

6月3日，3名身穿假自杀背心的攻击者，在伦敦桥地区开厢型车冲撞行人后，下车在酒吧林立的闹区随机砍人，共有8人死亡。

6月19日，一辆厢型车在伦敦芬斯伯里公园(Finsbury Park)清真寺附近冲撞人群，一名男子身亡，另有11人受伤。

9月15日，英国伦敦地铁西伦敦区发生一起爆炸事件，所幸无人伤亡，警方将此事件定调为恐袭。