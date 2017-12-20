2017-12-20 人民网-国际频道

中西企业代表在现场展开讨论。（摄影：人民网 亚瑟夫）

人民网北京12月20日电（赵健）由发改委外资司与西班牙经济、工业、国际贸易投资司共同举办的“中国-西班牙第三市场合作研讨会”于12月19日在京举行。中国和西班牙两国政府、大型金融机构以及约50家企业代表就中西两国创新合作模式，共同参与“一带一路”建设进行了探讨。西班牙驻华大使卡内罗先生、国家发改委外资司副司长刘霞女士、西班牙国务秘书国际贸易和投资司司长康磊先生出席了会议。

近年来，中西关系发展良好，两国高层交往密切，各领域政治互信不断加强。“一带一路”倡议的对接，更推动着中西全面战略伙伴关系不断取得新的发展。

“一带一路”建设的早期成果，在全世界引起了热议和关注。从中国开往马德里的义欧班列已成为中国与亚欧大陆之间的重要桥梁。中西两国双向投资规模不断扩大。据中方统计，中国对西班牙各类投资涵盖了制造、电力、建筑、批发和零售、农林牧渔等领域。目前，西班牙在华企业已超过700家，主要涉及金融、能源、电信、运输等行业。

在双方交往的进程中，中西在第三方市场加强合作，成为不少中西企业正在尝试的新方式，也是本次研讨会讨论的主题。

刘霞副司长介绍，西班牙拥有众多商界知名的领军企业、金融机构等，在装备、产能、工程等领域是实力雄厚的佼佼者。西班牙在拉美、非洲地区有着文化、语言的独特优势，熟悉当地的规则和法律，且具备完善的管理经验，与中国企业走出去的优势互补明显。中西深化第三方市场合作，有利于双方强强联手，促进双边经贸合作，带来量与质的双重提升。

西班牙国务秘书康磊司长表示，西班牙不能错过“一带一路”所带来的合作机遇。“西班牙有非常重要的地缘位置，与拉美、非洲、欧洲都有着非常深厚的交往，因此中国企业可以通过与西班牙企业的合作，与这些地区建立联系。西班牙在工程、基础设施设计领域有丰富的经验，中国在项目施工和建设上有很好的经验。因此这给我们双方提供了很大的合作空间。”

中西合作开发第三方市场成功不乏先例。中国华为公司与西班牙电信是长期重要合作伙伴，华为作为西班牙电信的供应商，为其提供设备和技术服务，2016年，西班牙电信利用华为云服务技术，率先在墨西哥、巴西和智利开放云服务。

中国长江三峡集团公司和西班牙建筑公司ACS共同在刚果(金)建设的“因加3”水电站项目是双方在工程领域合作的又一典范。中国长江三峡集团公司是全球最大的水电发电企业，西班牙ACS公司是世界知名的建筑公司，双方共同参与建设的“因加3”水电站，建成后供电范围可覆盖周边大部分国家，为非洲五分之三的国家、百分之七十的人口提供电力，将极大地改善非洲的经济、环境、就业，成为非洲工业化发展的发动机。

当前，在世界经济复苏仍面临很多不确定性的背景下，推进中西在第三方市场合作具有非常重要的意义。中国提出的“一带一路”合作是倡导和平发展，合作共赢，互利互惠，共享成果的开放性格局，将世界的机遇转变为中国的机遇，同时把中国的机遇转变为世界的机遇。中西双方可通过合作相互促进，取长补短，加强第三方市场合作，搭建设施联通的平台。相信在“一带一路”倡议的引领下，中西两国将诞生更多充满创意的合作成果。

与会嘉宾。（摄影：人民网 亚瑟夫）

人民网北京12月20日电（赵健）由发改委外资司与西班牙经济、工业、国际贸易投资司共同举办的“中国-西班牙第三市场合作研讨会”于12月19日在京举行。中国和西班牙两国政府、大型金融机构以及约50家企业代表就中西两国创新合作模式，共同参与“一带一路”建设进行了探讨。西班牙驻华大使卡内罗先生、国家发改委外资司副司长刘霞女士、西班牙国务秘书国际贸易和投资司司长康磊先生出席了会议。

近年来，中西关系发展良好，两国高层交往密切，各领域政治互信不断加强。“一带一路”倡议的对接，更推动着中西全面战略伙伴关系不断取得新的发展。

“一带一路”建设的早期成果，在全世界引起了热议和关注。从中国开往马德里的义欧班列已成为中国与亚欧大陆之间的重要桥梁。中西两国双向投资规模不断扩大。据中方统计，中国对西班牙各类投资涵盖了制造、电力、建筑、批发和零售、农林牧渔等领域。目前，西班牙在华企业已超过700家，主要涉及金融、能源、电信、运输等行业。

在双方交往的进程中，中西在第三方市场加强合作，成为不少中西企业正在尝试的新方式，也是本次研讨会讨论的主题。

刘霞副司长介绍，西班牙拥有众多商界知名的领军企业、金融机构等，在装备、产能、工程等领域是实力雄厚的佼佼者。西班牙在拉美、非洲地区有着文化、语言的独特优势，熟悉当地的规则和法律，且具备完善的管理经验，与中国企业走出去的优势互补明显。中西深化第三方市场合作，有利于双方强强联手，促进双边经贸合作，带来量与质的双重提升。

西班牙国务秘书康磊司长表示，西班牙不能错过“一带一路”所带来的合作机遇。“西班牙有非常重要的地缘位置，与拉美、非洲、欧洲都有着非常深厚的交往，因此中国企业可以通过与西班牙企业的合作，与这些地区建立联系。西班牙在工程、基础设施设计领域有丰富的经验，中国在项目施工和建设上有很好的经验。因此这给我们双方提供了很大的合作空间。”

中西合作开发第三方市场成功不乏先例。中国华为公司与西班牙电信是长期重要合作伙伴，华为作为西班牙电信的供应商，为其提供设备和技术服务，2016年，西班牙电信利用华为云服务技术，率先在墨西哥、巴西和智利开放云服务。

中国长江三峡集团公司和西班牙建筑公司ACS共同在刚果(金)建设的“因加3”水电站项目是双方在工程领域合作的又一典范。中国长江三峡集团公司是全球最大的水电发电企业，西班牙ACS公司是世界知名的建筑公司，双方共同参与建设的“因加3”水电站，建成后供电范围可覆盖周边大部分国家，为非洲五分之三的国家、百分之七十的人口提供电力，将极大地改善非洲的经济、环境、就业，成为非洲工业化发展的发动机。

当前，在世界经济复苏仍面临很多不确定性的背景下，推进中西在第三方市场合作具有非常重要的意义。中国提出的“一带一路”合作是倡导和平发展，合作共赢，互利互惠，共享成果的开放性格局，将世界的机遇转变为中国的机遇，同时把中国的机遇转变为世界的机遇。中西双方可通过合作相互促进，取长补短，加强第三方市场合作，搭建设施联通的平台。相信在“一带一路”倡议的引领下，中西两国将诞生更多充满创意的合作成果。

西班牙驻华大使出席了开幕式并讲话。（摄影：人民网 亚瑟夫）

人民网北京12月20日电（赵健）由发改委外资司与西班牙经济、工业、国际贸易投资司共同举办的“中国-西班牙第三市场合作研讨会”于12月19日在京举行。中国和西班牙两国政府、大型金融机构以及约50家企业代表就中西两国创新合作模式，共同参与“一带一路”建设进行了探讨。西班牙驻华大使卡内罗先生、国家发改委外资司副司长刘霞女士、西班牙国务秘书国际贸易和投资司司长康磊先生出席了会议。

近年来，中西关系发展良好，两国高层交往密切，各领域政治互信不断加强。“一带一路”倡议的对接，更推动着中西全面战略伙伴关系不断取得新的发展。

“一带一路”建设的早期成果，在全世界引起了热议和关注。从中国开往马德里的义欧班列已成为中国与亚欧大陆之间的重要桥梁。中西两国双向投资规模不断扩大。据中方统计，中国对西班牙各类投资涵盖了制造、电力、建筑、批发和零售、农林牧渔等领域。目前，西班牙在华企业已超过700家，主要涉及金融、能源、电信、运输等行业。

在双方交往的进程中，中西在第三方市场加强合作，成为不少中西企业正在尝试的新方式，也是本次研讨会讨论的主题。

刘霞副司长介绍，西班牙拥有众多商界知名的领军企业、金融机构等，在装备、产能、工程等领域是实力雄厚的佼佼者。西班牙在拉美、非洲地区有着文化、语言的独特优势，熟悉当地的规则和法律，且具备完善的管理经验，与中国企业走出去的优势互补明显。中西深化第三方市场合作，有利于双方强强联手，促进双边经贸合作，带来量与质的双重提升。

西班牙国务秘书康磊司长表示，西班牙不能错过“一带一路”所带来的合作机遇。“西班牙有非常重要的地缘位置，与拉美、非洲、欧洲都有着非常深厚的交往，因此中国企业可以通过与西班牙企业的合作，与这些地区建立联系。西班牙在工程、基础设施设计领域有丰富的经验，中国在项目施工和建设上有很好的经验。因此这给我们双方提供了很大的合作空间。”

中西合作开发第三方市场成功不乏先例。中国华为公司与西班牙电信是长期重要合作伙伴，华为作为西班牙电信的供应商，为其提供设备和技术服务，2016年，西班牙电信利用华为云服务技术，率先在墨西哥、巴西和智利开放云服务。

中国长江三峡集团公司和西班牙建筑公司ACS共同在刚果(金)建设的“因加3”水电站项目是双方在工程领域合作的又一典范。中国长江三峡集团公司是全球最大的水电发电企业，西班牙ACS公司是世界知名的建筑公司，双方共同参与建设的“因加3”水电站，建成后供电范围可覆盖周边大部分国家，为非洲五分之三的国家、百分之七十的人口提供电力，将极大地改善非洲的经济、环境、就业，成为非洲工业化发展的发动机。

当前，在世界经济复苏仍面临很多不确定性的背景下，推进中西在第三方市场合作具有非常重要的意义。中国提出的“一带一路”合作是倡导和平发展，合作共赢，互利互惠，共享成果的开放性格局，将世界的机遇转变为中国的机遇，同时把中国的机遇转变为世界的机遇。中西双方可通过合作相互促进，取长补短，加强第三方市场合作，搭建设施联通的平台。相信在“一带一路”倡议的引领下，中西两国将诞生更多充满创意的合作成果。