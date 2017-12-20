2017-12-20 新华网

新华网悉尼12月20日电 （记者 张家华）随着圣诞节临近，刚登陆澳大利亚不久的电子商务网站亚马逊遭遇物流危机。该公司由于货物送达时间滞后受到大量消费者投诉。

亚马逊于12月5日正式登陆澳大利亚，然而表现却不尽如人意。据《每日邮报》18日报道，在美国传统圣诞促销节日“黑色星期五”当天，亚马逊澳大利亚因商品价格高昂且种类稀少遭到消费者诟病，之后又在圣诞节前因货物送达时间滞后导致上千家庭不能按时收到礼物。

据了解，由于新的运营条件无法达到标准，一些商品的到货时间甚至长达42天，比直接从亚马逊美国官方网站购买货物耗费时间更久。相比之下，澳大利亚的家庭娱乐设施零售商约翰·巴尔布托高保真公司(JB Hi-Fi)送货的时间要快许多，而且大部分商品比亚马逊网站上面的售价便宜。

亚马逊在澳大利亚的起步没有获得预想的成功，很大程度上要归咎于在物流方面存在困难。澳大利亚地广人稀，其2400万人口分布在相当大的国土面积（760万平方公里）上。货物运输在脱离便利的城市交通进入到相对偏远的地区时变得十分困难。这也是亚马逊在2017年底才进入澳大利亚的原因之一。

澳大利亚大型电子产品及家具零售商哈维·诺曼的董事长格里·哈维公开质疑亚马逊在澳大利亚的表现。他表示，亚马逊澳大利亚的仓库、系统和员工都是全新的，很难在圣诞前有效运行。