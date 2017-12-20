2017-12-20 经济日报-中国经济网

2017诺贝尔物理学奖得主：明年可能会发现黑洞-中子星并和

经济日报-中国经济网12月20日讯（记者 徐惠喜）12月19日，2017年诺贝尔物理学奖得主、麻省理工学院物理学教授Rainer Weiss先生和加州理工学院费曼理论物理学教授Kip S. Thorne在北京参加未来论坛、北京师范大学天文系联合主办的第36期理解未来讲座。Thorne教授乐观表示，明年LIGO可能会发现黑洞-中子星并和。

2015年9月14日，引力波首次被人类探测到。这个引力波信号来自两个遥远黑洞之间的碰撞，在宇宙中运行13亿年之后最终抵达地球，并被美国的LIGO探测器检测到。这一信号极其微弱，但它的发现掀起了物理学界的全新变革，轰动了整个世界。

Weiss教授对引力波进行了介绍，说明了引力波带来什么效果以及如何测量引力波。他说，后期我们可以通过多信使天文学来了解中子星更多的信息。Thorne教授介绍了LIGO的未来发展方向，可以应用量子非破坏性测量技术来提高精度。在未来的LIGO观测中，会进一步提高探测灵敏度，使可以看到的黑洞碰撞合并的事件率提高20多倍。未来15-20年过程中，会有4种不同引力波波段的观测窗口被打开。包括观测宇宙最初产生的，被暴涨放大的引力波。但将来我们还需要5-10年时间剥离噪音，才能看到更清晰的引力波。他说，从400年前伽利略对星空的观察到今天，我们观测宇宙的方法发生了巨大的变化，我很期待更大的进步。

在座谈环节中，Thorne教授和Weiss教授就时空旅行、超新星等问题进行了讨论。Thorne教授现场乐观表示，明年LIGO可能会发现黑洞-中子星并和。面对现场热烈举手发问的青少年学子，Weiss教授和Thorne教授也表达了青少年时期的知识和兴趣启蒙对于个人科学发展之路的重要性，鼓励他们保持住这种对世界不断探索的好奇心。

据悉，理解未来讲座由未来论坛举办，是面向大众开放的公益科学讲座，每月一期，邀请有洞察力和前瞻性的创新科学家担任主讲嘉宾，并与相关行业知名人士及企业家跨界对话，以传播科学精神、启蒙科学思想。理解未来讲座形式不断创新，内容覆盖生命科学、医疗、材料科学、社会科学、量子物理、化学、数学、人文、科技等领域。