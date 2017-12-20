2017-12-20 新华网

摩拜单车首次获得海外融资 日本最大社交网络LINE战略领投

新华网北京12月20日电 摩拜单车今天宣布与日本最大移动社交网络服务商LINE达成战略合作。同时，LINE已领投摩拜单车日本子公司（以下简称“摩拜日本”）的A轮融资，未来将助力摩拜单车拓展日本市场。

LINE作为摩拜日本的第一大外部股东，持有摩拜日本不多于20%的股份。双方将在多个领域深度合作，加速无桩智能共享单车在日本落地发展。

未来几个月，LINE APP将新增摩拜单车独家入口，7100万日本LINE用户将能够更加方便快捷地注册和使用摩拜单车。在摩拜单车已经入驻的城市，用户只需通过LINE APP扫描车身二维码即可解锁用车，并通过LINE Pay移动支付服务或其他渠道支付车费。

摩拜单车创始人兼总裁胡玮炜、LINE总裁兼CEO出泽刚出席融资与战略合作发布会

摩拜单车创始人兼总裁胡玮炜表示：“LINE不但是日本移动社交领域公认的领先企业，更是以其鲜明的创新文化著称，与摩拜单车高度契合，是我们非常理想的合作伙伴。就像中国的用户每天都会使用微信和摩拜的服务一样，我相信摩拜携手LINE，将为日本数千万的用户带来更便利的出行服务、更丰富的使用场景，不断提升用户体验。我们希望与LINE及更多本地合作伙伴、政府、社区紧密合作，携手将智能共享单车带给更多日本城市，并致力于打造全球共享单车的运营典范。

LINE总裁兼CEO出泽刚（Takeshi Idezawa）表示：“在日本，每个月有超过7100万人使用LINE。通过投资和战略合作，LINE将利用自身与日本政企的关系网络，帮助摩拜单车在日本拓展业务。我很高兴能够与摩拜单车展开合作；双方的牵手将能够为LINE用户提供更加丰富的服务，让生活更加便利和舒适。”

今年6月，摩拜单车在福冈成立了日本子公司，组建了一支精干的经营管理团队，并与当地众多企业达成战略合作。其中，摩拜日本总经理木下升(Noboru Kinoshita)曾在日本历史最悠久、规模最大的有桩共享单车服务DocomoBIKE担任高层职务，负责运营、市场等方面的管理工作，经验丰富。

今年8月，在当地政府的支持下，摩拜单车正式在日本札幌投入运营；本周，摩拜单车将正式在福冈提供服务。2018年，摩拜计划与更多政府部门达成合作，为更多城市的用户提供服务。如今牵手LINE，摩拜单车的海外市场本地化战略将加速落地，在更多城市展开负责任的运营。

摩拜单车对产品的创新、品质、设计和可持续发展的追求，以及对匠人精神的敬重和沿袭，得到了LINE和其他日本合作伙伴的高度认可，还吸引了日本设计大师深泽直人先生，双方合作推出一款摩拜概念车。摩拜单车的经典款单车受到用户的称赞和喜爱，均已通过国际一流质量认证，包括日本工业标准（JIS）认证、德国南德（TUV）认证、国际ISO体系认证等。

截至目前，摩拜单车已在全球12个国家的超过200座城市提供服务，运营着超过800万辆智能共享单车，全球注册用户超过2亿，每天提供超过3000万次骑行，是全球第一大互联网出行服务。

摩拜单车的绿色环保理念，不仅受到城市政府和全球用户的欢迎，得到了联合国等国际权威组织的认可：12月初，凭借在推动全球绿色环保方面的突出贡献，摩拜单车荣获联合国环境领域最高奖项——“地球卫士”奖。