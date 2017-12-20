2017-12-20 中国新闻网

视频：美军调查不明飞行物计划曝光：计划终止争议多来源：深圳高清

中新网12月20日电 据外媒报道，美国国防部日前承认，曾在2007年到2012年秘密拨款2200万美元研究不明飞行物(UFO)。该计划原负责人、美国国防部情报官员路易斯•埃利桑多(Luis Elizondo)在接受媒体专访时表示，他认为有证据显示外星生命曾到访地球。

埃利桑多18日在美国有线电视新闻网(CNN)一档节目中表示，他个人的看法是，“有非常具说服力的证据显示，我们可能并不孤单”。

美国《纽约时报》和新闻网站Politico上周末报道称，美国国防部曾在2007到2012年间秘密研究不明飞行物。据报道，这项名为“先进飞行威胁辨识计划”的项目是在当时的国会参议院多数党领袖里德要求下展开的。

埃利桑多在接受《纽约时报》采访时表示，他今年10月从国防部辞职，是因不满这项计划被过度保密，而且遭到内部反对。

埃利桑多18日称，他无法代表政府发言，但他强烈暗示有证据显示“外星人”飞行器可能曾造访地球。

埃利桑多说，“先进飞行威胁辨识计划”试图通过工具或目击者的说法，确认不明飞行物的来历，然后“查明并确定该信息是否对国家安全构成潜在的威胁”。他说，“我们发现了很多。”

埃利桑多指出，他们发现了“违反航空动力学定律的异常飞行器”。“这些东西没有进行任何明显的飞航服务，看不出来任何明显的推进形式，还包括一些极端的加速方式，”他说。

前美军飞行员大卫•福拉佛(David Fravor)也向CNN表示，他在2004年驾驶战机时曾看到过不明飞行物。福拉佛说，当时他看到一个长约12米的椭圆形物体，快速移动并改变方向。

不过，也有人对政府秘密花纳税人的钱调查不明飞行物感到不满。有人批评称，花2200万美元研究不明飞行物，肯定是“疯了”，研究不明飞行物并不是美国国家安全的优先事项。

对此，福拉佛则认为，相较于美国每年超过5000亿美元的年度军事预算，花在该计划上的钱根本“微不足道”。

当年推动“先进飞行威胁辨识计划”的里德18日发表声明称，他为这一计划感到自豪，“该计划的开创性研究说明了一切”。里德还说，把这项获得两党支持的计划中提出的严肃科学问题政治化，是愚蠢且适得其反的。