2017-12-20 新华网

新华社巴黎１２月１９日电（记者韩冰）法国总统马克龙１９日表示，耶路撒冷地位问题与巴以冲突的全面解决不可分割。

马克龙当天在巴黎同到访的约旦国王阿卜杜拉二世会晤后说，法约双方一致认为，全面解决巴以冲突应该以建立“公正和持久的和平”为宗旨，这对维持地区局势稳定至关重要。

马克龙说，和平只有通过谈判解决，外界可以促谈劝和，但不能越俎代庖。他还透露，为推动巴以和平进程重启，他和阿卜杜拉二世已就共同提出“可信的政治建议”达成一致。

马克龙还说，明年第一季度将是中东地区的关键期，法国将同约旦合作，在巴以问题和叙利亚问题上发挥重要作用。

美国总统特朗普１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美国驻以色列使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷进程。此举遭国际社会普遍反对。

耶路撒冷地位问题是巴以问题乃至阿以问题的核心矛盾之一。

以色列在１９６７年第三次中东战争中占领东耶路撒冷后，在１９８０年通过立法将整个耶路撒冷确定为以色列“永久、不可分割”的首都。巴勒斯坦方面则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把其使馆设在特拉维夫，而非耶路撒冷。