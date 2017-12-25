2017-12-25 人民网

天津学懂弄通做实十九大精神网上学校

学懂弄通做实十九大精神

天津北方网讯： 如何贯彻落实好党的十九大精神，做强做优做大国有资本？12月22日，天津市国资委党委书记、主任彭三做客人民网天津频道，他表示，对天津市国资系统来说，关键是按照十九大确定的深化国有企业改革的方向和路径，发展混合所有制经济，培育一批具有核心竞争力和国际影响力的大型企业集团。

天津市国资委党委书记、主任彭三(右)宣讲党的十九大精神。陶建/摄

“需从树立新观念引领混改、发挥企业家作用推动混改、发挥平台功能助力混改三个方面重点发力。”彭三指出，天津市国企混改力度进度怎么样、成效如何，关键要看企业家作用发挥如何，关键要看大家是不是想成为一个真正的企业家。他强调，要切实增强国企改革的责任感和使命感，发挥关键少数的作用，以混改为契机，精心培育、精心呵护，力争打造出一批具有核心竞争力和国际影响力的大型企业集团。各集团也要与平台公司和金融企业加强联系，密切配合，合力解决混改中的资金、股权、资产整合等方面的问题，为顺利推进混改创造条件。

此次访谈是由中共天津市委网信办和人民日报社人民网天津频道联合主办的“十九大，天津怎么学，怎么干”系列访谈之一。本次系列访谈，旨在全景呈现天津学习宣传贯彻落实党的十九大精神的生动实践、新鲜经验，展示天津各行各业深入学习十九大精神的热潮，推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站，谱写新时代、新气象、新作为的天津篇章。

以下为访谈原文：

人民网：十九大报告对深化国资国企改革发展作出全面部署、提出明确要求。首先，请您介绍一下，天津市国资国企的发展情况。

天津市国资委党委书记、主任彭三。陶建/摄

彭三：天津国有企业主要分布在工业、商贸、投资、基础设施、公用事业和金融等领域，资产规模超千亿集团14家，中国500强企业13家，天津物产集团位列世界500强第129位。

党的十九大报告指出，“十八大以来的五年，是党和国家发展进程中极不平凡的五年。”这五年，党和国家事业发生了历史性变革，天津经济社会发展取得了巨大成就。作为天津经济社会发展的重要力量，国有企业发挥了重要作用，作出了重大贡献。

五年来，天津国有经济持续发展、综合实力大幅提升。积极应对错综复杂的经济环境，以提高发展质量和效益为中心，稳增长、调结构、推改革、促转型、拓市场，全市国有经济实现平稳增长。五年来，市管国有企业资产总额年均增长20%，利润年均增长14.3%，资产总额和利润总额在全国分列第2位和第3位，其中利润总额排名提高了7位。13家市管集团进入2017年中国企业500强，物产集团在世界500强位次提高了287位。

五年来，天津国企改革持续深化、企业活力不断提升。按照中央和市委、市政府的部署要求，坚持统筹谋划、重点突破，构建了国企改革“1+30”文件体系。相继推出“三个一批”、“四项重点”、混改转制的改革措施，累计完成15个重组项目，整合组建了“十大集团”，市属集团减少20家。处置“僵尸企业”和低效企业1200多户。500多户国企完成产权多元化改革，引进社会资金700亿元，17户国企实现上市挂牌，国有资本证券化率提高近20个百分点。

五年来，天津国企加快创新转型、核心竞争力明显增强。国有资本行业分布从84个行业收缩到50个，国有资本集中度提高到88%。实施创新驱动战略，充分发挥国有企业科技园、孵化器、众创空间等载体作用，大力培育“双创”企业。国有企业发起或参与设立12支2.34亿元规模创新基金，“双创企业”达500户，“双创”平台达35个，其中3家平台入围工信部示范项目。关键核心技术突破1000项，有效专利超过8300项，其中发明专利2100多项。50个国有企业产品被认定为天津市“杀手锏”产品。建强创新人才队伍，建成三个层次1250人的拔尖人才培养梯队。积极推动“三去一降一补”，供给侧结构性改革迈出新步伐，推动钢铁企业化解过剩产能脱困发展取得阶段性进展，压减了一批过剩产能，妥善安置了上万名职工。

五年来，天津国资转变职能、监管效能不断提升。以管资本为主加快转变监管职能，改革国有资本授权经营体制，改组组建了3家国有资本投资运营公司，修订完善了《天津市国资监管清单》，将原有的审核、核准、事前备案、决定等事项调整为14大类35项。加强董事会建设，依法落实董事会职权，累计调整了市管企业董事229人次，派出外部董事22人次，建立规范的董事会的市管企业比重达到95%。加强外派监事会监督，发现问题和揭示风险点1071个，平均整改率达到95%左右，有效提升了国资监管效能。

全市国资国企改革发展的成绩，取得这样的成绩，得益于以习近平同志为核心的党中央举旗定向、运筹帷幄，特别是习近平总书记视察天津工作时提出的“三个着力”重要要求，为我们开展工作指明了方向，提供了根本遵循；得益于市委、市政府的坚强领导，团结带领全市广大干部群众狠抓党中央决策部署的贯彻落实，确保各项任务落到实处、取得实效；得益于国资系统广大干部职工砥砺奋进、苦干实干，付出了大量艰辛的劳动和汗水，为国资国企改革发展事业贡献了智慧和力量。

人民网：党的十九大报告中有不少关键词，展示了新理念、新观点，天津市国资委是理解和把握的？

彭三：党的十九大报告中蕴含着许多新理念，其中对国资监管工作具有重要指导作用的至少有三个，这三个理念对我们如何做强做优做大国有资本有重要指导意义。第一个，是新发展理念。十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这就要求我们重点管好国有资本布局，在规划投资、布局调整、国企改革和提质增效各项工作中，都要坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，对一切不符合新发展理念的事项，都实行负面清单管理。要以供给侧结构性改革为主线，培育新产业、新技术、新业态、新模式，加强企业科技、管理和商业模式创新，加快国资布局结构调整和战略性重组，促进国有企业优胜劣汰、国有资本保值增值，加快建设结构优、效益好、体制新、机制活、管控强的现代化国企。第二个，是管资本理念。十九大报告提出，“推动国有资本做强做优做大”。从“做强做优做大国有企业”到“做强做优做大国有资本”，这不仅是新的表述，更是新的理念。这种理念的变化，要求我们在监管时强化国有资本的概念，由管企业向管资本转变，更加注重资本回报和防范资产流失，更加注重章程管理、公司治理和发挥“两类公司”作用，提高国有资本运营效率、盈利能力和抗风险能力。第三个，是以人民为中心的理念。“人民”二字贯穿十九大报告始终。完善国资监管，要始终坚持以人为本、以人民为中心。企业家是企业最稀缺的资源，要秉承“产业第一、企业家老大”的理念，营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，通过激发企业家的智慧潜能，把国有资本做强做优做大。人才是企业最宝贵的财富，监管工作中要多研究、多探索、多试点核心骨干持股等激励机制，让更多创新成果由“智”变“金”，让核心骨干增收、让企业增效、让国有资本增强。“民心是最大的政治”，国企改革发展要切实维护职工合法权益，让改革发展成果更多、更公平的惠及全体职工，让职工有更多的获得感和幸福感，使“做强做优做大国有资本”根本目的是实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

人民网：进入新时代，国企改革也进入新阶段。下一步，天津市国企改革将从哪些方面发力，贯彻落实好党的十九大精神呢？

彭三：对我们国资系统来说，贯彻落实好十九大精神，关键要按照十九大确定的深化国有企业改革的方向和路径，发展混合所有制经济，培育一批具有核心竞争力和国际影响力的大型企业集团。重点在三个方面发力：

一是树立新观念引领混改。新时代要有新理念，新阶段要有新作为。十九大报告明确指出中国特色社会主义进入新时代，这是我国发展新的历史方位。伴随着新时代，我市国企改革也进入新阶段，全面混改打响攻坚战，这是天津国企改革发展的历史使命和责任。我们要按照党的十九大精神和市委十一届二次全会要求，树立新发展理念，把思想和行动统一到市委、市政府部署要求上来。首先，思想观念要与时俱进、敢于突破，以新的发展理念指导混改工作，着力破解混改中的重点难点问题。就像鸿忠书记指出的那样，混改的思路上要进行调整，不要追求所有方面都最优化，要突破自我，舍得鱼饵、舍得孩子，瞄准企业未来长远发展来重新审视当前的混改，要解决好国企改革的“冰棍”效应问题，既不能借口对国有资产安全负责错过改革机遇，也不能在改革的过程中造成国有资产流失。其次，工作方式要求新求变、聚焦主要问题，各个击破。不能有推着走的想法，要千方百计破解混改难题，特别是在寻找合作对象上，要积极走出去、大胆引进来、全面主动对接。鸿忠书记多次指出，在引进战略投资者上，企业的一把手要亲自上阵去谈，有实力、匹配度高的战略投资者，要紧盯不放，尽最大努力实现合作。最后，工作态度上要打起精神，鼓足干劲保持奋发有为的精神状态。近一阶段，我们国资系统干劲还是很高的，精神状态也很饱满，但下一步改革的任务还很重，我们要再加一把火，点燃我们的工作激情，发扬钉钉子的精神，紧紧盯住国企混改的各项任务，把各项工作落到实处。

二是发挥企业家作用推动混改。企业家是企业的核心和灵魂人物，是推动改革的重要力量。国企混改的主体是企业家，培养一批德才兼备、善于经营、充满活力的优秀企业家队伍也是混改的重要目标。鸿忠书记多次强调，要尊重企业家，发挥好企业家作用，开会时企业家坐在前面，官员坐在后面，也突出了“产业第一，企业家老大”的理念。前不久，市委召开全市企业家工作会议，出台了鼓励发挥企业家精神的“天津8条”，这在全国是首创，体现了市委、市政府对企业家的关爱和重视。什么是企业家，有一句话叫做，“真正的企业家，是带着孩子赶路的母亲。”要有一种强烈的使命感、责任感，有一种战略眼光和人文情怀，选择正确的道路，带领孩子茁壮成长。我市国企混改力度进度怎么样、成效如何，关键要看我们企业家作用发挥如何，关键要看大家是不是想成为一个真正的企业家。我们要切实增强国企改革的责任感和使命感，发挥关键少数的作用，担当担责、主动作为，把企业当成自己的孩子，以混改为契机，精心培育、精心呵护，力争打造出一批具有核心竞争力和国际影响力的大型企业集团，做全市改革发展的带头人。同时，在市深化国企改革领导小组的领导下，我们也会尝试建立容错试错机制，努力营造尊重企业家价值、发挥企业家作用、鼓励企业家大胆改革创新的良好环境，让大家放开手脚混改、甩开膀子创业。

三是发挥平台功能助力混改。党的十九大明确提出，完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，这既是国资监管的改革方向，也为搭建国企混改平台创造了条件。按照中央的部署要求，考虑到拟混改的市属集团数量多、改革工作需统筹安排，今年以来，我们改组组建了三家国有资本投资运营公司，以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报、优化国有资本布局、推动国资国企改革为目标，和集团一起推动混改工作，在制定混改方案、开展商务谈判、确定混改范围、开展审计评估、进场挂牌交易、签署各类协议等方面形成工作合力。我们要抓住两类公司这个“牛鼻子”，统筹好、规划好、利用好现有国有企业资产和股权，探索资源整合、资本运作、投资融资、产业培育、价值管理等国有资本运营有效模式，发挥专业平台公司职能，更多地承担结构调整、并购重组、产业整合任务，更多地参与招商引资、商务谈判，股改、混改、上市等资本运营。各集团要与平台公司和金融企业加强联系，密切配合，合力解决混改中的资金、股权、资产整合等方面的问题，为顺利推进混改创造条件。

同时，我们还要抓住关键环节提速混改，集团混改涉及的工作复杂、程序较多、改革成本也应统筹安排，需要借助市场化运作的专业平台公司来承接和运作，与企业一起科学制定混改方案，组织做好清审评、招商洽谈、职工安置、土地房产处置、合规审核等相关工作，主要是抓紧对接早安排、抓实方案定路径、抓清审评抢进度、抓选战投保质量、抓好机制促落实等关键环节，切实落实工作责任，提速混改工作进度。

人民网：大家都说国企改革是难啃的硬骨头，那么在推动天津市国企改革过程中，您觉得有哪些困难和挑战？

彭三：国企改革越深入，遇到的困难和挑战越大。在推进国企改革中，主要的困难和困扰有两点。一是混改中战投的引进选择。战略投资者是混改企业的改良“基因”，直接决定着混改的质量。由于不同的企业发展不平衡，企业经济效益水平和整体实力不同，对混改合作对象的要求、混改路径方式的选择也不同。我们这轮国企混改，根本目的是引进真正的战略投资者，实现优势互补和机制创新，形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制。根据我市混改的顶层设计，结合实践探索，我们要求引进的投资者应具备三个基本条件，即行业领先、竞争力强；战略协同、优势互补；治理良好、善于运作。在战投的选择上，我们不唯价高者得，采取市场竞价和综合评议相结合的方式，公开择优选择战略投资者。但在实际操作中，真正与企业主业匹配、战略契合的高水平战略投资者非常难得，往往是闺女随时准备出嫁，但是找到满意的女婿不容易。二是企业历史遗留问题的解决。国有企业存续时间长，历史遗留问题多，承担着大量办教育、医疗、市政、社区管理和“三供一业”等社会职能。借着这次集团混改的机会，我们通过律师尽职调查对混改的集团进行了一次彻底的清查，又发现了许多多年尘封的历史问题，甚至很多账册资料都已经缺失。比较突出的问题包括历史遗留权属不清、证件不齐的土地房产确权补证，办理房地产权属转移登记的问题；“空转”土地和无法作价出资土地处置、单位产房屋移交手续问题；列为文物的企业房产及不可移动文物的保护使用的问题等等。这些问题不解决，严重影响集团混改的进程。

人民网：办好中国的事情，关键在党。天津市国资委党委在国企党建方面是如何为国资国企改革发展提供坚强的组织保障的？

彭三：去年10月10日，习近平总书记在全国国企党建工作会议上，从坚持和发展中国特色社会主义、巩固党的执政基础和执政地位的高度，精辟阐述了加强和改进国有企业党的建设的重要意义、目标任务和基本要求，深刻回答了事关国有企业改革发展和党的建设的一系列重大问题，提出了许多新思想、新观点、新要求，具有很强的战略性和现实针对性，彰显了鲜明的政治立场和坚强的政治定力，是新形势下国有企业坚持党的领导、加强党的建设的纲领性文献。同样是去年的12月6日，在市委召开的全市国有企业党的建设工作会议上，鸿忠书记强调，要按照习总书记要求，旗帜鲜明、坚定不移、理直气壮地强抓狠抓国企党建。围绕学习贯彻中央精神，落实市委要求，我们实行挂图作战、销号管理，有力促进了国企党建重大任务落实，进一步夯实了基层基础，为国资国企改革发展提供了坚强的组织保障。主要开展了四个方面的工作。

一是强化各级党组织管党治党的责任意识。首先是建立完善了责任体系，国资委党委积极发挥党委的主体责任，书记积极履行第一责任人责任，对全面从严治党工作亲自研究、亲自部署。与各市管企业党委书记逐个签订党建工作目标责任书，推动各市管企业党委与所属企业逐级签订党建工作目标责任书。第二是抓好作风建设。深入贯彻落实中央“八项规定”精神，紧盯重要年节假日，提前印发严守中央“八项规定”精神的通知，抓早抓小抓预防；认真搞好廉洁教育引导，组织国资系统深入开展参观警示教育主题展、讲廉政党课、开展“党纪条规”知识竞赛等，推动廉政教育不断深入。第三是抓好净化政治生态工作。按照市委部署，深入彻底肃清黄兴国流毒影响，制定工作实施方案，组织推动各级党组织以黄兴国案为镜为戒为训，引导党员干部坚定政治立场，增强“四个意识”，坚决把政治纪律、政治规矩挺在最前面，对党绝对忠诚。第四是深入开展不担当不作为专项治理。重点整治在推进国企改革和加强国企党建中存在的15个问题，建立自查自纠问题清单和整改责任书、整改台账；成立6个督导组，建立专人定向联系机制，对集团开展工作情况进行督导检查；加大通报和查处问责力度，截止日前，全系统共通报不担当不作为问题典型案例20起，查处不担当不作为问题329起，处理521人，其中给予党纪政纪处理52人，组织处理140人，诫勉谈话58人，通报批评136人。在全市不担当不作为专项治理推动会上，国资委党委的做法受到了市委领导充分肯定。

二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。在深入开展“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作中，系统各级党组织严格把握谋划准备、动员部署、学习讨论、督导落实等各环节工作，及时成立协调小组，健全工作机构，研究制定两委班子和系统实施方案，全系统基层党组织按时间节点要求有序推进。国资委党委和系统各级党组织加大督促检查力度，成立督查组930个，开展督促检查4882次，确保了学习教育质量和效果。坚持学做结合，把教育引导党员争做“四讲四有”合格党员作为落脚点，广泛开展党员责任区、模范岗、“一名党员一面旗”等特色实践活动，为党员在生产经营、科技研发、服务群众、规范管理等重点工作中当先锋、做表率搭建平台，有效激发党员立足岗位发挥先锋模范作用，有力促进企业改革发展稳定，增强“两学一做”学习教育常态化制度化实效。

三是加强国有企业领导人员队伍建设。习近平总书记对国有企业领导人员提出了“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的二十字要求，是我们培养、选拔、使用国有企业领导人员的重要标尺。本着“适应改革、整体优化、结构合理、推进交流”的原则，我们加大领导班子调整充实力度，企业领导班子结构进一步优化。坚持清廉为官、事业有为的用人导向，建立选人用人痕迹管理和追溯机制，严把关口、严格程序，积极整治选人用人不正之风，有效防止“带病提拔”“带病上岗”，坚决杜绝圈子文化和好人主义。建立了容错、考核、督导、问责“四个机制”，畅通干部能上能下的渠道。着眼进一步加强领导人员选任管理，研究制定市管企业领导人员选拔任用廉洁从业结论性评价办法，组织开展“十项专项整治”活动，对国资委党委2015年以来选人用人情况进行专项检查；积极运用谈话、函询、诫勉等手段，强化干部日常管理监督。围绕加快推进国有企业混合所有制改革，研究制定加强企业领导人员分类分层管理的意见和领导人员制式转换实施方案、制式转换工作指南等配套政策和相关措施，形成制式转换“1+N”体系文件，为国企混改提供了坚强的制度保障。

四是不断夯实企业基层党组织建设。首先是推进党建工作要求写进公司章程。根据各市管企业实际情况和行业特点，研究制定具体实施方案，并抓好统筹协调，“一企一策”指导推动，一家一家审核把关，推动各市管企业在公司章程中明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。截至2017年6月底，41家市管集团和566家二级公司及以下企业，除个别上市公司外，已全部完成公司章程修订工作。第二是大力加强党务干部队伍建设，研究出台市管集团党务工作部门设置和人员配备《暂行规定》，强力推动落实，各市属单位高度重视，积极克服困难，坚持好中选优，仅市管集团层面就增配党务人员259名，按时全面落实部门规范设置和人员配备工作。第三是抓实基层党支部建设。以争创“五好党支部”为抓手，细化创建标准，健全指标体系，实行“标尺式”量化考核，推动基层党支部建设整体上水平；夯实“抓实支部”力量，采取上下结合、分期组织、封闭管理的方式，集中培训基层党支部书记近4千人，进一步增强了基层党支部“带头人”队伍抓党建的责任担当和能力素质；严格“三会一课”、主题党日、党员干部讲党课、党员档案管理等制度落实，规范组织生活，创新活动形式，不断强化党支部的政治功能，进一步增强了广大党员的党性观念和组织纪律观念。（“津云”新闻编辑曲璐琳）