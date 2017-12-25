2017-12-25 千龙网

千龙网北京12月25日讯（记者 查甜甜）记者从北京市交通委获悉，为缓解交通拥堵、治理路侧停车秩序和规范路侧停车收费，12月26日零时起，北京城六区和通州区共计37条试点路段4086个路侧停车位实行电子收费试点，试点时间原则上为一年左右。

据悉，本次试点采用视频桩、地磁及高位视频三种车位检测设备，感应车辆进出、留存车辆图片，并将相关信息实时传输至市级平台，统一计算停车时间和费用，实现全市统一电子计时收费。

12月26日零时起，北京城六区和通州区共计37条试点路段4086个路侧停车位实行电子收费试点。图为北京城区某路段的自助缴费终端(图片来源：tuku.qianlong.com)。

在城六区和通州区各路侧停车电子收费试点路段，停车人原则上需使用电子缴费方式，不再使用现金缴费。停车人可在手机应用市场下载“北京交通”APP，使用“路侧停车”功能，注册用户，绑定常用车辆后，通过支付宝、微信两种支付方式完成自助缴费，对于非注册用户，可以在APP中输入车辆号牌检索订单，自行缴费；或请停车管理员使用手持收费终端，通过支付宝、微信、市政交通一卡通卡、电子不停车收费卡（ETC）、银行卡五种支付方式完成电子缴费；或使用设置于人行步道上的自助缴费终端，通过支付宝、微信、市政交通一卡通卡、电子不停车收费卡（ETC）四种支付方式完成电子缴费。如停车人确需使用现金缴费的，由停车人将现金交给停车管理员，现场监督停车管理员通过手持收费终端使用电子支付方式代缴停车费。停车人应注意留存支付凭证。代缴信息将在电子收费平台记录备案。

电子收费路段不再向停车人出具纸质发票，一律使用电子发票。停车人可使用“北京交通”APP缴费后获取电子发票；也可以通过停车管理员手持收费终端或路侧自助缴费终端缴费后，打印《泊车计费通知单》，扫描二维码获取电子发票。

试点期间，对不按规定缴费的停车行为信息录入路侧停车电子收费平台。

据介绍，本次电子收费试点，实现了收费方式由现金缴费转变为电子收费。在路侧停车电子收费试点期间，停车收费标准、居住区居民临时停车收费模式均沿用北京市现行政策执行。

链接：北京市路侧停车电子收费试点路段范围表

序号 所属区 试点路段 车位数（个） 电子收费试点具体范围 1 东城区 西罗园北路(管村路) 30 望陶园西侧-革新里小学，道路北侧 2 青年沟路 28 安定门外大街-兴化路，道路南侧 3 豆瓣胡同 47 朝阳门内大街-南门仓胡同，道路西侧 4 中海紫御公馆 89 中海紫御公馆东区南侧-马家堡东路，道路北、东侧 5 体育馆路 138 天坛东路-幸福大街，道路两侧 6 天坛东路* 109 体育馆路-永定门东街，道路两侧 7 西城区 长椿街路 72 广内大街-长椿街地铁口，道路两侧 8 三里河南五巷 7 月坛南街-三里河南横街，道路东侧 9 阜成门南顺城街 34 武定侯街-广宁伯街，道路两侧 10 复兴门北顺城街 62 广宁伯街-成方街，道路两侧 11 西什库大街 174 西安门大街-地安门大街，道路两侧 12 六铺炕二巷 50 安德里北街-安德路，道路西侧 13 宣武门西大街* 116 长椿街地铁口-宣武门地铁口，道路两侧 14 宣武门东大街 109 宣武门地铁口-和平门地铁口，道路两侧 15 前门西大街西段* 92 和平门地铁口-人民大会堂西路，道路两侧 16 朝阳区 东大桥路 68 朝外南街-光华路，道路西侧 17 文学馆路 128 京承高速辅路-育慧南路，道路两侧 18 望京街* 175 宏昌路-京密路，道路两侧 19 阜安西路* 46 广顺南大街-阜荣街，道路两侧 20 海淀区 上地四街 142 上地西路四街路口-上地东路四街路口，道路两侧 21 上地五街 120 上地西路五街路口-上地东路五街路口，道路两侧 22 上地六街 114 上地西路六街路口-上地东路六街路口，道路两侧 23 上地八街 131 上地西路八街路口-上地东路八街路口，道路两侧 24 中关村东路 160 联想桥-知春路，道路两侧 25 万寿寺路* 133 中关村南大街-广源闸路，道路两侧 26 羊坊店路 157 复兴路-北京西站，道路两侧 27 上地西路 155 上地三街-信息路，道路两侧 28 魏公村路 147 中关村南大街-为公桥，道路两侧 29 大钟寺东路 131 北三环西路-知春路，道路两侧 30 丰台区 马家堡东路 314 大红门西路-西罗园北路，道路两侧 31 光彩路* 223 彩虹城四区南侧路口-光彩北路，道路两侧 32 北大街 16 文体路-西四环南路，道路两侧 33 石景山区 鲁谷路* 319 翠园西街-鲁谷东街，道路两侧 34 鲁谷西街 25 鲁谷路-政达路，道路两侧 35 通州区 玉桥西里中街 110 玉桥西路-玉桥中路，道路两侧 36 新街下坡* 58 四员厅街-中山大街，道路东侧 37 紫运中路* 57 通胡大街-东果园北街，道路西侧 合计 4086

注：“*”表示该试点路段安装有自助缴费终端