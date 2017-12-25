2017-12-25 扬子晚报

南通市崇川公安分局近日捣毁了当地一家地下微整形美容店。这家美容店通过微信朋友圈发布低价注射“瘦脸针”广告，吸引数十名爱美女性前往。目前，涉嫌销售假药的两名犯罪嫌疑人已被崇川警方依法刑事拘留。

培训两周就敢开“美肤中心”

近日，南通市公安局崇川分局学田派出所接到举报，称一家美肤中心通过微信朋友圈发布低价注射“瘦脸针”广告，涉嫌销售未经批准生产、进口的药品，学田派出所立即组织警力展开调查。在前期侦查并掌握确切证据后，12月11日，民警在该美肤中心将经营者沈某、王某抓获。现场查获韩国“白毒”、“粉毒”若干。

经查，沈某今年31岁，王某今年25岁，都是南通人。今年年初，沈某在微信朋友圈认识的一个“王老师”处培训了2周，就开始和王某在一家美甲店内偷偷向顾客推销，注射肉毒素。见有利可图，今年4月，两人合伙开设了一家美肤中心，专做微整形，并长期通过微信朋友圈发送广告，向顾客推荐注射“物美价廉”的韩国“白毒”、“粉毒”，非法获利。

肉毒素，俗称“瘦脸针”。据悉，目前国内合法批准上市的注射用肉毒素只有两个品牌，一个是进口的“保妥适”，一个是国产的“衡力”，而且注射时的操作手法、剂量注射位置都有严格规定。据两名犯罪嫌疑人交代，由于正规的两款肉毒素价格较高，于是她们选择了便宜的韩国“白毒”和“粉毒”。

“瘦脸”产品来自非法渠道

“‘白毒’、‘粉毒’并不是正规的药物名，只是根据外包装的颜色叫的。”办案民警葛振东说，沈某、王某两人表面上是经营一家正规的美肤中心，其实是无证操作，而且向顾客注射的是未经国家批准生产、进口的药品。两人操作是否规范、手术器材是否按规定消毒、药品来源是否可靠等都得不到有效保证。

由于药品来源是非正规渠道，成本低廉，注射价格仅为1000余元，远低于市场价，吸引了部分群众前来消费。经初步查证，在该美肤中心注射假药的顾客有60余人。目前，沈某、王某因涉嫌销售假药已被警方依法刑事拘留，此案仍在进一步调查中。

“根据相关法律规定，未经批准进口的药品或未经检验即销售的药品按假药论处。”南通市公安局食药环侦支队相关负责人表示，此类案件中，犯罪嫌疑人通常利用微信、微博、QQ等网络社交软件售卖假药，非法经营的场所多位于市区繁华商圈或中高档小区周边。

警方提醒，选择整形美容一定要去正规机构，尤其要区别生活美容和医疗美容，医疗美容机构应当取得《医疗机构执业许可证》，且有核准“医疗美容”科目，同时还要求配备医疗美容主诊医师。（记者 郭小川 通讯员 苏锦安 陆湘湘）

再看央视之前的曝光

微整形“医生”用鸡腿练手

交几千元培训费，零基础的学员几天就可以“持证”上岗或开店；拿鸡腿练手，几天就能速成……央视记者近日暗访疯狂的“危整形”，看完让人毛骨悚然！

前不久，菲菲（化名）花了2700元找朋友王小姐做了一次隆鼻注射。一针下去，菲菲的鼻梁就变青了，王小姐称这是正常现象。第二天早上，菲菲发现自己的脸都歪了。鼻子、眼睛都已变形，栓塞压迫了血管，流着白色的渗出液。最终菲菲右眼失明，并在医院进行了右脸植皮手术。

菲菲说，当初之所以相信朋友王小姐，因为对方朋友圈里经常发微整形的图片，她感觉做得很好。但经过鉴定后才知道，王小姐给她注射的玻尿酸是假药，而且王小姐的主业是开蛋糕店，“兼职”做微整形。

央视记者暗访调查了广州、北京的多家微整形培训班，“培训”过程可谓触目惊心。

白天是理论课，晚上就实际操作。晚上做双眼皮的手术室就是白天的教室，床下的垃圾桶里带血的纱布散发着腥臭，两位老师，口罩只遮住了口唇，手上还戴着戒指和手表。同时在另一个教室里，开双眼皮课程的学员们正带着自己在市场上买来的鸡腿练习缝合……

在北京一家微整形培训机构，教室和一个餐饮公司后厨相连，遍布油烟。“老师”告诉记者，在他们这里四天就可以速成学会数十项整形技术。

至于注射药品以及进货渠道，这位老师给记者交了底，全是假药，这里面利润可观。一支进价为200元的假玻尿酸，注射后的价格最高可达到3万元。据央视新闻