2017-12-25 北方网

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛

天津北方网讯： 按照市委宣传部、市委组织部、市委网信办《关于开展“走进新时代开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛的通知》(津党宣通〔2017〕25号)要求，汉沽求实幼儿园党支部高度重视，广泛发动，在全园党员干部教师中进一步掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。

通过组织全园党员干部教师原原本本、原汁原味学习党的十九大文件，深刻领会和准确把握大会的精神实质，特别是深入学习习近平总书记所作的报告，深刻领会和准确把握报告提出的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实市第十一次党代会、市委十一届二次全会精神紧密结合起来，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，围绕党的十九大作出的战略部署，深入贯彻落实京津冀协同发展重大国家战略，紧扣“五个现代化天津”具体目标，扎实推动党中央各项决策部署落地生根。

此次党的十九大精神知识竞赛是我园深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神的重要内容和载体，是我园推动“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要举措。我园党支部组织全体党团员，利用双休日的时间进行了网上答题活动，并于2017.12.14组织全体党团员进行了涂卡答题活动，本次活动拉开了求实幼儿园学习“十九大精神”系列活动的帷幕。

一是认真自学。求实幼儿园党支部将十九大报告进行了重点内容的梳理，全体党团员教师认真学习并熟记于心，通过“纸质资料熟读、电子测试多做”等方式让十九大精神入脑入心。

二是紧张涂卡答题。在答题中，全体党团员全程脱离资料，熟练答题，真实体现对十九大知识的内化和熟悉。

三是总结提升。涂卡答题结束后，书记指出当前和今后一个时期，学习贯彻十九大精神是幼儿园的首要政治任务以及本次知识答题的意义所在，并提出了后期学习的相关要求和希望。

通过本次十九大知识答题活动，党团员教师爱党、爱国的热情被进一步激发，真正达到了“以答题带学习、以学习促渐悟”的目的。全体党团员教师们纷纷表示，要不忘初心、牢记教育使命，为学前教育事业不懈努力奋斗。