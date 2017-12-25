2017-12-25 北方网

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛

天津北方网讯： 为深入推进党的十九大精神的学习宣传，贯彻落实市、区委有关会议精神，按照区委宣传部的部署，根据《关于参加“走进新时代开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛的通知》的要求，我党组及时将通知内容传达到各基层单位，要求全系统各单位做好组织本单位党员干部群众参加党的十九大精神知识竞赛的相关工作。

各单位积极落实区委、局党组要求迅速组织参加党员干部竞赛答题。一是局领导班子成员率先垂范、带头参与；二是局党组及各基层单位分别组织党员参加知识竞赛并及时反馈参赛情况。此次竞赛围绕党的十九大报告的内容，采取微信和网络双重形式进行，以此营造出积极学习党的十九大精神的浓厚氛围。

党员同志们纷纷表示这是一次生动活泼的党员教育，既学习了党章党规党纪，又重温了习总书记的讲话精神。通过此次知识竞赛活动的开展，达到了以赛带学、以学促用的目的，充分调动了党员学习的主动性和自觉性，并把理论知识和活泼的比赛形式结合起来，使大家在积极参与的过程中不断巩固学习成果，有效地促进了“两学一做”学习教育的深入开展。

赛后，全体党员一致认为学习宣传贯彻党的十九大精神是我们当前思想政治工作的首要任务，今后大家还将通过党课、专题会等多种方式，进一步加强对党的十九大精神的学习，并在今后学习工作中以党的十九大精神为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，结合文化旅游工作的发展现状，让十九大精神入脑入心，指导工作实践。(“津云”新闻编辑侯静)