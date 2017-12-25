2017-12-25 中国新闻网

中新网呼伦贝尔12月24日电 (记者 张玮)24日晚，第五届中国冷极节在逾-40℃的内蒙古自治区根河市开幕，生存于当地的中国最后一支使鹿部落迎来近万名中外游客。

根河市是中国最冷的城市，历史最低气温达到-58℃，被誉为“中国冷极”。敖鲁古雅鄂温克民族乡位于根河市最北部的敖鲁古雅河畔，当地仅有的308名族民驯养着中国仅有的1200余只驯鹿，是中国最后一支使鹿部落。

开幕式当天傍晚，敖鲁古雅使鹿部落在逾-40℃的低温中迎来近万名游客。族民们身着部落各式各样的民族服饰，抑或是敲着萨满鼓、唱着鄂温克民歌与游客跳舞，抑或是牵着自己的“神鹿”与游客合影，小小的部落里热闹非凡。

“再冷的气温也挡不住与他们亲近的激情。”来自深圳的游客肖洛说，“我第一次来到这里，感受到冷极之寒冷，也首次认识这样一个部落。他们善良积极的生活我很向往，而更感动于他们保留下的文化和热情。”

记者了解到，开幕式现场上演的舞台剧《敖鲁古雅—寒冬》集中展示了鄂温克使鹿文化，掀起当晚热潮，不仅引得现场掌声此起彼伏，而且一票难求。

根河市政府官方消息称，近些年，当地在保护使鹿部落的同时，也在通过发展旅游传承着敖鲁古雅鄂温克文化。本届冷极节以驯鹿文化、冷极文化和森工文化为元素，突破冬季旅游难题，欲将“中国冷极”打造成国际“高冷”旅游新名片。

数据统计显示，根河市2016年全年旅游人数达83.53万人次，同比增长11.7%。(完)