2017-12-25 北方网

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛

天津北方网讯： 按照区委宣传部统一部署要求，我局于2017年12月4日及时发布通知，组织全体党员干部认真开展“走进新时代开启新征程”学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛。

此次知识竞赛是我市深入学习宣传贯彻党的十九大精神的重要内容和载体，是我市推动“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要举措。我局高度重视，迅速落实，充分利用党员学习微信群、局域网、党建学习专栏等媒介，大力营造知识竞赛活动浓厚氛围，要求各党支部把此次知识竞赛作为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，确保每位党员通过网络、微信、纸质问卷参与全部形式答题。引导广大党员加强政治理论学习，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，激发担当作为工作热情，为深入贯彻学习党的十九大精神营造良好氛围。同时，我局于微信群及时传送相关学习资料，多形式多途径地加强了各级干部的精神建设。

通过此次知识竞赛答题活动，我局全体干部增强了政治理论基础，对十九大精神有了更加深入的认识和理解，坚定了全体干部不忘初心跟党走，不断夺取前进路上一个又一个胜利的决心。今后，红桥国税全体干部将不忘初心，以党的十九大报告精神为引领，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面细致了解十九大提出的新思想、新论断、新要求、新任务，学深悟透十九大报告中对税收工作“深化税收制度改革，健全地方税体系”的总体部署，牢记为国聚财、为民收税的使命，为深化税收征管改革和税收现代化增砖添瓦，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的新征程中做出贡献。（“津云”新闻编辑侯静）