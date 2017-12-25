2017-12-25 中国新闻网

中新网广州12月24日电(索有为 黄海磊)记者24日从广东省高级人民法院(下称“广东高院”)获悉，截至今年11月份，广东全省法院新受理追索劳动报酬纠纷案件2564件，审结2358件；因拒不支付劳动报酬罪被追究刑事责任的有209人。

广东高院12月24日发出通知，在全省启动“治欠保支”专项审判执行工作，要求各地法院充分发挥职能作用，公正高效处理好涉及农民工工资支付案件，开辟绿色通道，优先接待、优先立案、优先审判、优先执行、优先兑付执行款，切实维护劳动者特别是农民工的合法权益。

通知要求，各级法院要不断增强政治责任感，把办理好涉农民工工资支付案件作为春节前的重要工作认真抓紧抓实抓好，切实在立案、审判和执行三个环节，提高效率。对于进入审判阶段恶意欠薪的刑事犯罪案件，依法快审快判，对构成犯罪的，依法从严惩处。认真做好司法救助工作，对于欠薪者逃匿、确无偿还债务能力，农民工又面临生活困难的案件，要充分运用司法救助资金，及时进行救助。

广东高院有关负责人表示，年关将近，工资款结算进入高峰期，欠薪案件易发高发。全省法院将统筹协调，延伸服务，依法快速处理有关案件，着力防范和处置因欠薪引发的各类案件，确保辛苦一年的农民工们拿到钱回家。(完)