2017-12-25 北方网

天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛

天津北方网讯： 为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，贯彻落实市第十一次党代会和市委十一届二次全会精神，按照市委组织部《关于组织广大党员干部开展党的十九大精神试题自学自测的通知》和市级机关工委《关于开展“走进新时代,开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛的通知》要求，天津市档案局开展了学习宣传贯彻党的十九大精神自学自测、知识竞赛活动。

一、精心部署，周密安排

接到通知后，局领导立刻安排机关党委工作人员专人负责精心组织此次知识竞赛活动。机关党委工作人员向市级机关工委宣传处询问，是否可以将市委组织部《关于组织广大党员干部开展党的十九大精神试题自学自测的通知》和市级机关工委《关于开展“走进新时代,开启新征程”——天津市学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛的通知》结合起来，统一组织一次知识竞赛。在得到肯定答复之后，精心撰写《局馆关于开展学习宣传贯彻党的十九大精神自学自测、知识竞赛的方案》。

二、高度重视，广泛宣传

1.各支部高度重视，广泛组织全体党员学习《局馆关于开展学习宣传贯彻党的十九大精神自学自测、知识竞赛的方案》，对活动安排、活动要求进行认真研读，并按照方案安排进行闭卷考试，同时登陆天津先锋网“天津市党员干部学习党的十九大精神自学自测试题”专栏进行在线答题。党员领导干部率先垂范，广大干部职工积极参与，在局馆进一步掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。所有支部均按时将答题卡报送机关党委，机关党委也已于12月15日将160余份纸质答题卡提前送至天津日报社。

2.电子档案信息处充分利用《天津档案网》、局馆OA网十九大精神学习专栏等各类媒介宣传此次知识竞赛活动，着力营造学习宣传贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。各支部也陆续将开展活动的情况报送给机关党委，同时上传至党建云平台。局馆党员干部纷纷表示，通过此次知识竞赛活动，大家对近一段十九大精神学习的成果进行了检验，发现了自己在政治理论学习中的不足，对于接下来学习计划的制定具有指导性意义，为持续推动“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育提供了参考。在未来的学习中将深入研读相关报告、资料，切实做到学懂用通，学用结合。(“津云”新闻编辑曲璐琳)

人教处党支部在组织支部党员答题

全局160余份纸质答题卡