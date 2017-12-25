2017-12-25 北京青年报

输入自己的生日，能找到一个同月同日生的贫困儿童，并可捐出一块钱献出爱心。近日，“分贝筹”的“同一天出生的你”活动在朋友圈热传。随后该活动被网友质疑存在受助学生照片相同、姓名和生日却不同的情况。12月23日晚，“分贝筹”发布通报称，活动还在测试阶段，出现了一些信息错误以及界面不稳定的情况，开发团队在得知消息后紧急协调优化。24日，北京青年报记者注意到，该活动在筹集到255万余元后被关闭。

活动筹得255万元善款

在“同一天出生的你”活动页面中，用户输入生日日期后会看到一个和自己相同出生年月的贫困学生，并可以选择为其捐赠一元钱。该活动在朋友圈中引发热传，不少网友晒出自己参加的活动照片。

但这项活动也引发网友质疑，同一个受助的贫困学生，却出现了不同的生日日期，而且名字也有所改变。甚至，还有一个儿童的生日日期为并不存在的“2009年2月29日”。

12月23日晚，活动主办方“分贝筹”发布通报，受助学生信息真实，均由各地“驻村干部”和“结对干部”实地走访了解，拍摄并上传。出现信息错误为内容还在测试阶段，出现了界面不稳定的情况，开发团队在得知消息后紧急协调优化，避免bug再次出现。

“分贝筹”创始人王立也表示，一共4个人参与这项活动，366个孩子每人5张照片，一张张裁剪，按照筹款信息编写文案上传。

24日下午，北青报记者注意到，“同一天出生的你”活动已经停止，目前无法再选择生日日期。

广为传播的活动页面昨天出现提示称，本次活动已筹集善款2555898元，将全部用于云南省镇雄县2130名贫困学生一年的生活补助，为了确保善款后续能够公开透明高效地执行，决定关闭本次活动筹款。

“分贝筹”称杜绝骗捐风险

北青报记者了解到，“分贝筹”是由社会企业“零分贝”和爱佑未来慈善基金会联合推出的互联网扶贫筹款产品。工商资料显示，北京零分贝科技有限公司成立于2016年8月24日。

2016年5月19日，“零分贝”在其公众号上称，互联网金融公司的CEO王立回老家镇雄时看到了老家的贫困求助信息，便产生了利用互联网平台帮助公益机构找到真正需要帮助的人，以及让需要帮助的人得到公益机构或社会资源帮助的想法。随后，公司设计了“零分贝”产品。

北青报记者注意到，“零分贝”曾开展过“乌蒙山区的希望”公益活动，活动称为乌蒙山区31个贫困孩子募集生活费。目标筹款39790元，最后筹得39804.54元。

“分贝筹”微信公众号也介绍称，“同一天出生的你”的受助者均为经政府认证的“建档立卡”贫困户，杜绝骗捐风险。

善款接收方和“一元画”相同

公开资料显示，此次“同一天出生的你”活动的善款接收方深圳爱佑未来慈善基金会，此前也曾是“一元画”活动的善款接收方。今年9月，“一元画”曾在朋友圈中刷屏，用1块钱可以购买患有自闭症等人群的画作为手机屏保，一天的时间就筹集到了1500万元的项目筹款。

“分贝筹”此前表示，所有善款均进入公募基金会深圳市爱佑未来慈善基金会账户，并由其统一直接发放给受助学生。善款发放后，由当地帮扶干部上传善款使用进展，如发放过程出现问题，或当地干部没有及时反馈，下一季度发放会暂缓，并由扶贫部门督促和追责。