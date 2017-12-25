2017-12-25 人民网

“苍茫的云海里有座大山，她的名字叫原山。风吹清波接祥云，绿树芳草碧连天……金山银山在哪里？就在绿水青山间。”

汽车在山东省淄博市博山区一片茂密森林中穿行，风中传来一首悠扬的歌。哦，原山林场到了。

进入林场场部，一位拄拐小个子迎上来，是林场党委书记孙建博。“这是我们的新场歌，灵感来自党的十九大精神！”孙建博一脸自豪。聆听十九大报告时，听到“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”，他灵光一闪，一口气创作了这首《绿水青山歌》，然后请朋友谱上曲。

灵感虽属偶发，底蕴却很深厚。60年苦干实干，原山林场从一个小山头扩展为6个营林区，给石漠荒山披上绿装，森林覆盖率由不足2%升至94%，森林面积达4.4万亩。

孙建博刚与班子成员敲定林场发展的新目标。“十九大提出坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。我们要把十九大精神融入林场二次创业。”他拿起一本厚厚的目标书，“新征程已经开启，咱林场可不能落后哩！”

从场部的窗子望出去，满目皆是郁郁葱葱的侧柏。“习近平总书记在十九大报告中说，像对待生命一样对待生态环境。这话说到我们的心坎上。”孙建博感慨地说，“这一带尽是石头山，山陡土薄水缺，只有耐干旱瘠薄的侧柏成活率高。凿石窝，撬石缝，背土上山，原山职工每种活一棵树都要脱层皮，把每一棵树都看得像生命一样珍贵。”电闪雷鸣阴雨天，别人往家跑，原山林场职工往山上跑，只为多栽一棵、多活一棵。

林场副场长王延成要去巡山，我们也跟着去。林荫掩映，山道蜿蜒。“以前可没有上山的路，是一代代原山人踩踏出来的。”

凤凰山山巅的瞭望塔上，护林员韩茂忠手握望远镜极目远眺，漫山遍野的侧柏随风摇摆。韩茂忠说，塔以前叫颜灵塔，现在称望海楼。

“这里离海远着呢，为啥叫这名？”我们疑惑。

“眼前这绿油油的，不就是一片绿海嘛！”韩茂忠神情自豪，“守好这片林海，就保住了我们的金饭碗。”

在原山艰苦创业纪念馆，巧遇一个考察团来取经。现如今，原山林场总资产已达10亿元，拥有职工1070人，集生态林业、旅游服务、绿化等多产业于一体，成为全国国有林场的一面旗帜，有100多家林场派人来挂职学习。学啥？孙建博概括为一句话，“就学不砍一棵树，林场咋致富。”

“都说靠山吃山，我们20年没有砍过一棵树。”王延成向客人介绍，“我们换了一种吃法，不再走种树砍树卖树的老路，而是背靠大树，发展森林旅游、绿化等副业。”

话说得轻松，往事却不堪回首。20年前，事业单位改企和限伐政策，4000多万元的欠债，压得他们喘不过气来，职工连续13个月没领工资。

就在这当口，孙建博接下烂摊子。他筹措500多万元，领着职工们相继建起酒厂、食品厂、森林乐园、苗木基地。几年后，林场发展大变样，为职工补发了工资，报销了医药费，还清全部借贷款，人心重新聚拢。

“最初决定发展森林旅游时，很多人反对。”王延成说，“不仅职工们不赞成，上级部门也不认可，说原山只是个小山头，除了满山的树，没有任何名胜古迹，旅游优势不足。”

孙建博耐心解释：这满山的树，就是最大的优势，咱们不能端着金饭碗要饭吃。

1999年6月1日，山东省第一家森林乐园开园，游客纷至沓来。当年，适逢旅游黄金周火爆，原山人捡了“大馅饼”。现在，原山国家森林公园已是4A级景区，每年接待游客几百万人。

令我们吃惊的是，林场竟有两只憨态可掬的大熊猫。“在全国林业系统中，我们是第一家有资格引进大熊猫的林场。”王延成说。

就在我们采访时，孙建博刚谈成一笔大买卖：向一家国有林场预订所有的树苗。电话那头，声音高起八度：“我干场长这么多年，还从来没见过这么大手笔的！”

孙建博介绍，原山林场的苗木生意“买全国、卖全国”，“十九大报告提出推进绿色发展，我们现在要把苗木产业做大做强。”

告别原山林场时，回眸远望，漫山遍野的侧柏随风摇曳，仿佛在为原山人点头赞许。