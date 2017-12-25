2017-12-25 云南网

记者 娄莹

云南网讯 一本装帧精美、收藏价值极高、融各派云南武林名家的《云南武术精英百强谱》，近日在沙国政武术馆举行了公开发行仪式。

云南武术历史源远流长，内容丰富多彩，发展至今，共有拳种58个，拳术套路650多项，武术大师沙国政、何福生等在国内外颇具影响的代表性人物，影响了几代人。云南传统武术与竞技武术发展到现在并取得辉煌成绩，与前辈们付出的心血密不可分。

在云南省武术协会的精心组织下，经过长时间的筹备与资料征集，这本由胡宝林、卯劲松、陈益民主编，云南人民出版社出版的《云南武术精英百强谱》终于面世，历年来为云南武术做出过贡献的百位著名先贤、高段位精英、竞技武术精英、申报入选民间武术精英人物入选。云南省武术协会主席、秘书长胡宝林说，该书是云南武术百年历史上第一部为武术人物编纂，由出版社正式出版的专辑。协会组织完成这项工作，就是为了落实党中央提出文化自信的一项措施，旨在继承传统，发扬光大，开拓创新，为实现中国梦，做出武术人的贡献。他希望云南武术人长江后浪推前浪，再创佳绩，涌现更多武林精英，载入史册。

云南省体育局原副局长、云南省武协名誉主席赵建军对该书的发行给予了很高的评价：“该书是对云南武术事业做出突出贡献的武术精英的肯定，展示了‘武协盛事，百杰汇聚’，具有里程碑意义。”