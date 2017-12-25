2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 昨日获悉，民航部门正式印发《民航行业信用管理办法(试行)》，未来将设立全国统一的民航行业信用信息记录，违法失信信息分为一般失信行为信息和严重失信行为信息，简称“灰名单”信息和“黑名单”信息，失信组织和个人的记录将被同步归集至相关信用系统。据悉，《管理办法》将于明年1月1日起试行，其中关于一般失信行为信息的规定，自2020年1月1日起生效。

哪些失信会上“黑名单”？

1.依据《中国民航安全管理失信行为管理办法》被列入“安全管理失信单位黑名单”或“安全管理失信人员黑名单”的；2.因违规运输危险品造成危险品运输事故征候，并且拒绝采取措施加以整改的；3.因未履行民航局安保工作要求，导致发生劫机、炸机以及其他严重非法干扰事件，或者发生暴力恐怖事件，或者发生机场控制区非法入侵，并接触航空器的安保责任事件的；4.因人为因素发生特别严重安全检查事件的；5.存在无照经营行为的；6.在民航专业工程、设备招投标中围标串标的；7.存在价格违法、违规行为，依据《中国民用航空国内运输价格行为规则》等属于情节严重的；8.拖欠民航发展基金，性质严重的；9.因运输服务工作处置不当，严重侵犯消费者利益，并引发具有恶劣社会影响的群体性事件，责任单位拒绝采取补救措施挽回影响，或者拒绝采取措施改进服务的；10.被民航行政机关处以3万元(含)以上罚款行政处罚的、处以吊销行政许可处罚的、处以责令停产停业行政处罚的或者处以撤销行政许可的；11.民航行政机关作出决定后，有履行能力但拒不履行或者逃避执行的；12.在申请行政许可或者接受民航行政机关检查、调查、评估等工作过程中，提供虚假材料、虚假证言证词的；13.一年内已发生两次以上相同类型的一般失信行为的；14.被民航局专业领域信用评价体系认定为严重失信行为的；15.在从事民用航空活动过程中，存在其他被法律、行政法规或者规章认定为严重失信行为的。

上灰名单黑名单受何惩戒？

对记入灰名单信息的相对人视情况从严管理。

对记入黑名单信息的相对人，加大检查频次，依照有关规定从重处罚，运用多种手段采取惩戒措施，包括：在民航局官网公布黑名单中相对人信息，并同步归集至“信用中国”“信用交通”等网站和国家企业信用信息公示系统；向国家发展改革委员会、国土资源部、环境保护部、中国人民银行、工商总局、证监会、保监会、银监会等部门通报有关信息，实施联合惩戒等措施。

信用惩戒方式包括四种：行政性约束由行政机关实施，在资源分配、许可审批、评优评先、检查处罚等多方面对相关主体进行限制；市场性约束由市场主体实施，鼓励其对相关主体采取风险性定价、停止提供增值服务等措施；行业性约束由行业协会实施，由其对相关会员实行警告、行业内通报批评、公开谴责、限制会员权利直至勒令退会等措施；社会性约束主要是通过社会的道德谴责，形成社会震慑力。

记录会保留多久如何移除？

《管理办法》高度重视保护相对人的合法权益：一是全面告知，在严重失信行为被记入信用记录前后均书面告知相对人；二是允许异议，相对人有权对信用记录提出异议，确有错误的，将及时更正，造成损害的，将依法给予赔偿；三是开展监督，信用管理工作接受全社会监督。

灰名单信息采用期满移除方式，自记入信用记录之日起一年后自动失效。

黑名单信息实行审核移除方式：相对人在信用记录有效期内未发生新的失信行为的，可以向原信用管理部门提出申请，经原信用管理部门审核同意后移除。信用记录有效期为一年，但因“被民航行政机关处以3万元(含)以上罚款行政处罚的、处以吊销行政许可处罚的、处以责令停产停业行政处罚的或者处以撤销行政许可的”原因记入信用记录的，信用记录有效期为三年；相对人实施信用修复行为后，可以向信用管理部门提交相关材料，经信用管理部门确认同意后移除，不受有效期限制。（“津云”新闻编辑侯静）