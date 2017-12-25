2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 今起，铁路部门启动2018年寒假学生票集中订票。据了解，2018年寒假学生客流主要集中在乌鲁木齐、兰州、西宁、成都、重庆、阜阳、哈尔滨等方向。

此次开展的集中办理2018年寒假学生票，办理离津车票，乘车日期为2018年1月10日—1月31日，票源涉及天津站、天津西站始发列车的学生硬座票，以及动车组列车二等座学生票。今明两天，各大院校可登录互联网提报学生订票记录，并汇总提交订票单。2017年12月28日至2018年1月2日，学生可查询订票结果，认可订票结果的，可到车站窗口、自助售票机支付票款并取票；如配票结果不符合需求，可选择放弃取票。

在此，铁路部门提醒学生旅客，学生火车票优惠卡中应准确填写姓名、身份证号码、乘车区间、入学日期、优惠次数等内容，并将优惠卡中信息注册到学生学籍电子注册信息中，保证优惠卡写入信息与学生证填写内容、学生学籍电子注册信息一致，未写入上述要求信息的火车票优惠卡将无法办理学生票。取车票时，请务必携带二代身份证原件(使用军队学员证订票的院校携带军队学员证原件)及附有学生优惠卡的学生证原件。换取车票截止时间为2018年1月2日23点。未参加院校统一订票的学生,可通过互联网、手机客户端、订票电话、车站窗口、代售点、自助售票机等渠道购买学生火车票。（“津云”新闻编辑侯静）