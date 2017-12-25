2017-12-25 千龙网

12月24日晚，反战话剧《飞虎情缘》在朝阳首演。图为演出现场。朝阳区供图 千龙网发

千龙网北京12月25日讯（记者 查甜甜）“战争对人类来说，就是破坏，就是残酷的杀戮。对我个人来说，就是与所爱的人生离死别！……”24日晚，反战话剧《飞虎情缘》在朝阳首演。

据悉，该话剧是根据旅美作家张西《你如飞鸟疾逝》小说改编，并由张西本人导演的一部呼吁人类和平，反对战争，深具人文情怀，寄托着作者对战争与和平的思考。

1941年，一群意气风发的美国援华飞行员，与一群正当青春年华的女志愿医疗小分队队员，相遇在日军蹂躏下的中国热土。由此展开了一段曾经沉默在中美两国之间的历史。

据介绍，该剧由北京市朝阳区侨联与北美枫香文化中心共同推出。12月7日，北美枫香文化中心北京剧社正式成立曁《飞虎情缘》剧组同时成立。《飞虎情缘》话剧作为新年献礼于12月24日至26日在朝阳公演。

朝阳区侨联相关负责人表示，此次朝阳区侨联支持该剧公演，也是落实党的十九大精神，保护并鼓励海外侨胞文艺创作热情，讴歌人民、讴歌英雄，推动培育侨界特色文化建设，更好地凝聚和发挥侨界智慧力量，为国家和区域发展服务的一次探索实践。

12月24日晚，反战话剧《飞虎情缘》在朝阳首演。图为表演现场。朝阳区供图 千龙网发