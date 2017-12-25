2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 昨晚记者在滨江道、西开教堂、滨江道公交车站和营口道地铁站等地点看到，这里虽然人不少，但秩序井然。

滨江道 禁止携带危险气球进入

昨天18:30左右，记者来到滨江道乐宾百货的门口。此时，滨江道上的人流开始增多，周边的商场、餐馆、咖啡厅等场所客流量增大。在现场执勤的交警、民警和安保人员一边来回穿梭在人群中间，一边帮助维持几个路口的通行秩序。

记者在滨江道的几个出入口前都看到一块红色的告示牌，上面写有“禁止携带气球等危险物品入内”的字样，在路口维持秩序的民警和安保人员密切关注携带相关物品进入的人员。

在滨江道与山西路交口，一对举着透明气球的情侣正想进入滨江道，被安保人员立即拦下。保安告知他们，可以将气球先存放在这里一会儿回来再取，或者交给他们处理。这名保安告诉记者，根据统一部署，滨江道禁止携带这种有危险的气球进入，他们已经成功劝离人员带走或者处理的气球有百余个。

西开教堂 进入前需要安检

昨天19:00左右，记者在贵州路与营口道交口看到，几辆警车已经停在路边，数十名民警和交警站在马路交口处，禁止车辆通行，在用隔离护栏围成的一圈通往西开教堂的入口处，每隔几米就有一名民警负责把守。此时，前去教堂的人员并不是很多，通道上的人员能很快进入教堂内，在进入教堂前，先要被设置在隔离护栏的摄像头进行拍照，然后再通过警方设置的安检通道，同时还要交出随身携带的打火机。

走进教堂内，教堂里的人员也不是很多，并没有出现拥挤的情况，一名教堂的工作人员告诉记者，大约在下午17点左右，出现过一次高峰，估计21点以后会出现第二次高峰。

记者了解到，在教堂内部也有安全维护人员，时刻盯紧是否有火患存在。为了争取第一时间发现火患，教堂内安装了“鹰眼”设施，能立即甄别出火灾的发生，驻扎在教堂内部的消防官兵就会马上投入灭火。因为人员密度特别大，为保证火灾发生后能迅速调集人员，此次还启动了重点单位微型消防站的联勤联动，只要有一处出现火灾，附近的微型消防站都会增援，为灭火赢得时间。

营口道地铁站 乘客只出不进

昨天17:30，记者从南楼地铁站乘坐1号线前往营口道站。此时，等候上车乘客并不是很多，车上也并不拥挤。车辆行驶到营口道站后，很多地铁的工作人员和民警站在几个通道的出口，不断提示过往的乘客，这个车站从16点以后，只允许乘客出站，不能从该站进站。(“津云”新闻编辑曲璐琳)