2017-12-25 北方网

天津北方网讯： 党的十九大报告提出：加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。法律进社区是全民普法工作的重要组成部分，是推进全民知法、守法、用法的重要举措。和平区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将提升社区居民获得感、幸福感、安全感作为总目标，坚持以人民为中心的发展理念，全力开展法律进社区工作。

高度重视，社区普法工作高位推进

强化组织保障

区委、区政府按照党的十九大总体部署，严格按照“七五”普法规划，结合和平区实际研究各项工作。分管区领导深入社区就法律进社区工作开展实地调研，发现问题及时整改。制定《和平区“法律六进”工作制度》，将法律进社区工作作为年度考核的重要内容，以规范的顶层设计筹划“法律六进”各项工作。

丰富载体功能

以社区为载体通过法治宣传与环境整治、群防群治、权益保障、预防犯罪、权益保护的“五结合”，丰富社区法治宣传功能。五大道街三盛里社区搭建“社区治理与服务标准化体系”将法治宣传服务各项工作细化分解，明确干什么、怎么干、干到什么程度，形成以社区为主体，社区法治宣传服务站为阵地，社会法律服务机构支持，居民广泛参与的社区法治宣传机制。为大力宣传党的十九大精神，和平区充分运用社区法治宣传阵地、微信公众号、“12·4”宪法日、公益广告、户外电子显示屏、H5等多种宣传载体向居民群众解读党的十九大报告，将国家的最新政策及时送进社区，送到百姓身边。

加强队伍建设

2016年和平区在63个社区组建了专职司法社工队伍，在社区专职开展基层司法行政工作。发挥社区宣传员作用，将司法社工作为普法依法治理工作向社区延伸的“触角”，真正将法律送进社区、送进楼门、送到百姓家中,司法社工入职以来开展各类法治宣传活动300余次。

落实制度，民主法治水平不断提升

摆正位置推动

社区党委将民主法治建设纳入社区总体工作，摆上重要位置。发挥社区党委的领导核心作用，成立社区民主法治工作领导小组统领各项工作。社区一把手亲自抓落实，实地解决工作中遇到的问题，有力推动“民主法治社区”创建工作扎实开展。

依法依规开展

依据《居民委员会组织法》法定程序按期开展换届选举，做到程序透明、广泛参与、全面监督，确保选举公平、公正、公开进行。健全居民委员会、居民代表大会、居民小组等社区组织，以法律法规引领社区民主法治建设。实现民主议事、民主决策制度化，社区事务公开化，群众监督评议经常化。

群众参与落实

充分发挥居民自治组织的特性，健全社区协商议事委员会、听证会等工作制度，调动居民群众主动参与社区事务的积极性。对群众关注的热点、难点问题，做到事事有答复，件件有反馈。涉及居民群众利益的重大事项，通过召开听证会、现场会、议事会，充分听取群众意见，坚持实行民主科学决策，让民主法治深植于居民心中。

整合资源，法律服务送到百姓身边

因地制宜，开展法治宣传

针对重点时节、重点人群，依托社区学校、法治宣传公园、法治宣传阵地、社区团体等资源，通过法治讲堂、宣传服务、知识竞赛等方式，定期开展形式多样的法治宣传活动。发挥各社区区域特色，打造亮点品牌，区司法局为每个社区配备“法律图书角”，极大满足了解法律知识，知法、守法、用法的需求。

整合资源，织密服务网络

完善社区律师顾问法律服务，充分发挥街道、社区、律师协调联动作用，搭建社区律师顾问全时段法律服务模式。制定出台和平区“谁执法谁普法”实施意见，印制《和平区普法清单》，进一步明确国家机关普法职责任务，健全工作制度，加强督促检查。为全区提供“菜单式”普法服务，努力形成党委统一领导，部门分工负责、各司其职、齐抓共管的“大普法”工作格局。

开拓思路，多种形式宣传

按照党的十九大报告关于“深化依法治国实践”的总体部署，充分发挥微信公众号作用，发布法律宣传服务指南；利用官方微博开通直播通道，对法律宣传服务、调解案例宣讲、法治专题讲座等活动进行现场直播。为全区63个社区建成法律顾问服务微信群，微信群采取“每日一推”的方式，每天推送一段党的十九大原文、一条法律常识、一篇法律学习的文章、图片、视频等内容，搭建了随时随地学习的平台，使居民群众更方便快捷地了解党和国家的大事、最新的理论观点、理论知识和法律法规知识，确保党的最新理论能迅速通过法治宣传渠道送到百姓身边。

法律进社区工作是关系民生的大事，和平区将严格按照党的十九大“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题”的部署，贯彻落实“七五”普法规划，勇于担当、积极作为、大胆创新，推进社区民主法治建设深入开展，让改革发展成果更多更公平地惠及广大人民群众。(“津云”新闻编辑曲璐琳)